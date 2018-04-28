HABER

DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 02:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Üsküdar Altunizade'de iddiaya göre başka bir aracın sebep olduğu kazada kontrolden çıkan otomobil 6 metrelik köprü yoluna düştü.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Üsküdar Altunizade'de iddiaya göre başka bir aracın sebep olduğu kazada kontrolden çıkan otomobil 6 metrelik köprü yoluna düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Ümraniye istikametine giden 34 AAP 508 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Doğan Altunizade Kavşağı'nda ilerlerken iddiaya göre, orta şeritte hızlı bir şekilde ilerleyen siyah renkli lüks cip Doğan'ın ilerlediği kavşağa girmek istedi. Bu sırada Doğan'ın otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobil çarpmanın ardından yaklaşık 6 metreden aşağı kullanılmayan köprü yoluna düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücünün annesi Fatma Nilüfer Doğan ağır yaralanırken, kız kardeşi İrem Doğan ise hafif şekilde yaralandı. Otomobilin içerisinden kendi imkanıyla çıkan sürücü Yusuf Doğan ise yara kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Yusuf Doğan, ifadesinin alınması için Kısıklı Polis Merkezi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri kaza yerinde araştırma yaparken polis ekipleri, cep telefonlarıyla video çekmeye çalışanları ve araçlarını yol kenarına park ederek kazayı izleyenleri zaman zaman uyardı. Üsküdar yönünde bir süre yoğun trafik oluşurken aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı anlatan Yusuf Doğan, "Sol şeritten Ümraniye istikametine ilerlerken orta şeritteki otomobil viraja girmek isterken en sola doğru kırdı. Orta şeritteki otomobil de hızlı ben de 100 km hızla gidiyorum. Ben ona vurmamak için otomobilimi sola kırdım. Tabi kontrolümü kaybettim. Bariyerleri yıktı, aşağı uçtuk. Otomobilin içerisinde annem, kız kardeşim ve ben 3 kişiydik. Allaha şükür ben iyiyim, kız kardeşimin durumu iyi ama annem arka koltuktaydı inşallah oda iyi. Önümdeki araç siyah cip olduğunu hatırlıyorum plaka ve marka bilgisi yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Otomobilin içerisinde çıkarılan yaralılar
-Otomobilden detaylar
-Bariyerden detay
-Kazayı izleyen vatandaşlar
-İtfaiye ve Sağlık ekipleri
-Trafik polisi vatandaşları uyarması
-Yusuf Doğan ile röp.
-Genel ve detaylar

'Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!''Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!'
Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' uyarısıErdoğan'dan 'Abdullah Gül' uyarısı
Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü

İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.