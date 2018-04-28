DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Kaza, Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Ümraniye istikametine giden 34 AAP 508 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Doğan Altunizade Kavşağı'nda ilerlerken iddiaya göre, orta şeritte hızlı bir şekilde ilerleyen siyah renkli lüks cip Doğan'ın ilerlediği kavşağa girmek istedi. Bu sırada Doğan'ın otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobil çarpmanın ardından yaklaşık 6 metreden aşağı kullanılmayan köprü yoluna düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücünün annesi Fatma Nilüfer Doğan ağır yaralanırken, kız kardeşi İrem Doğan ise hafif şekilde yaralandı. Otomobilin içerisinden kendi imkanıyla çıkan sürücü Yusuf Doğan ise yara kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Yusuf Doğan, ifadesinin alınması için Kısıklı Polis Merkezi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri kaza yerinde araştırma yaparken polis ekipleri, cep telefonlarıyla video çekmeye çalışanları ve araçlarını yol kenarına park ederek kazayı izleyenleri zaman zaman uyardı. Üsküdar yönünde bir süre yoğun trafik oluşurken aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Üsküdar Altunizade'de iddiaya göre başka bir aracın sebep olduğu kazada kontrolden çıkan otomobil 6 metrelik köprü yoluna düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı anlatan Yusuf Doğan, "Sol şeritten Ümraniye istikametine ilerlerken orta şeritteki otomobil viraja girmek isterken en sola doğru kırdı. Orta şeritteki otomobil de hızlı ben de 100 km hızla gidiyorum. Ben ona vurmamak için otomobilimi sola kırdım. Tabi kontrolümü kaybettim. Bariyerleri yıktı, aşağı uçtuk. Otomobilin içerisinde annem, kız kardeşim ve ben 3 kişiydik. Allaha şükür ben iyiyim, kız kardeşimin durumu iyi ama annem arka koltuktaydı inşallah oda iyi. Önümdeki araç siyah cip olduğunu hatırlıyorum plaka ve marka bilgisi yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilin içerisinde çıkarılan yaralılar

-Otomobilden detaylar

-Bariyerden detay

-Kazayı izleyen vatandaşlar

-İtfaiye ve Sağlık ekipleri

-Trafik polisi vatandaşları uyarması

-Yusuf Doğan ile röp.

-Genel ve detaylar

