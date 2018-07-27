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DHA İSTANBUL- (YENİDEN) BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 09:08 | Son Güncelleme

- MOTORU METRELERCE FIRLADI Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL  DHA  Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

- MOTORU METRELERCE FIRLADI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle aracın motoru metrelerce ileriye fırladı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 34 ZA 4910 otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden sökülerek savruldu. Sürücü A.K ve yanındaki yolcu yaralanırken, araç içinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla, yaralı sürücü ise başka bir araçla hastaneye götürüldü. Otomobilin büyük hasar aldığı kazada, araç içinde alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yapan araçtan görüntü
Yoldan görüntü
Yerinden fırlayan motordan görüntü
Araç içinden görüntü
Alkol şişelerinden görüntü
İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü
Diğer detaylar

27.07.2018 - 08.09 Haber Kodu : 180727005

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