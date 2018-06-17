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DHA İSTANBUL - YENİKAPI'DAKİ AK PARTİ MİTİNGİ'NE GELİN VE DAMATLIKLARIYLA GELDİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

Haber - Kamer  Mehmet İlkay ÖZER  İstanbul DHA  Yenikapı'da Ak Parti tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi düzenleniyor.

Haber - Kamer Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA
Yenikapı'da Ak Parti tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitinge katılanlar arasında yeni evlenen bir çift de dikkat çekti. Bugün dünya evine giren İlyas Bastık ve Ayfer Çelik çifti Yenikapı'ya gelinlik ve damatlıklarıyla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dakikalar kala alana giren çiftin, mutlulukları yüzlerinden okundu. Damat İlyas Bastık duygularını şöyle dile getirdi Bugün çifte heyecan yaşıyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızı göreceğiz hem de evleniyoruz. Böyle önemli bir günde Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmak istemedik.

Görüntü Dökümü
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-Gelin ve damadın girişte beklemesi
-Damat ile röportaj
-Gelin'in konuşması
-Genel ve detaylar

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