HABER

DHA İSTANBUL YUSUF HALAÇOĞLU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 02:33 | Son Güncelleme 28 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun, Tem Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyir halindeyken, Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Halaçoğlu ve eşinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kazanın, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde Edirne istikametindeki Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında dün gece saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre, İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde ilerleyen bir kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI: MİLLETVEKİLİ VE EŞİ AYAKTAYDI

Kazanın hemen ardından olay yerinde olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı: "Gece 02.30 sıralarıydı. Yoğun bir ses duyduk. O yana doğru koştuk. Otobanda vekil olduğunu sonradan öğrendik. Vekilimiz kamyona arkadan çarpmış. Kamyoncuyu yaralı gördük, yerdeydi. Bir arkadaşı daha vardı yanında yaralı. Milletvekilinin yanında eşi vardı. Onlar iyiydi, ayaktaydılar yani. Kamyoncu yerdeydi, yaralıydı. Yarasının durumunu tam olarak bilmiyorum. Ambulansa biz olay yerine varana kadar haber verilmişti zaten. Yaralılar hastaneye götürüldü."

Bu arada, İyi Parti'nin twitter hesaplarından, Halaçoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Kazanın yaşandığı Tem Otoyolu Kurtköy mevkii

- Görgü tanığı ile röportaj

- Genel ve detay

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da olaylı gece! Önce kaza sonra çatışma

İstanbul'da olaylı gece! Önce kaza sonra çatışma

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İstanbul'da bomba paniği!

İstanbul'da bomba paniği!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.