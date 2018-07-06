DHA İSTANBUL - ZAMAN GAZETESİ DAVASINDA KARAR (1)

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı
Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10,5 yıl hapis cezası verildi. Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan ise "silahlı terör örgütünü üye olmak" gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. İbrahim Karayeğen'e ise 9 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti. Davada 4 tutuklu 11 sanık yargılanıyordu.
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-Davayla ilgili arşiv görüntüler
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