DHA İSTANBULBÜLTENİ - 4 

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK-SARAYBOSNA -BOSNA HERSEK DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Bosan Hersek'in başkenti Saraybosna'da katılacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na Avrupa"da yaşayan 15 bin Türk'ün katılması bekleniyor. UETD Başkanı Zafer Sırakaya, "Avrupa'nın şu anda ırkçılık girdabına doğru gittiğini görüyoruz. Aliya'nın (Aliya İzzetbegovic) ifade ettiği gibi 'Bosna Hersek sadece bir toprak parçası değil, bir fikirdir. Bu fikir ise çok dilli, çok uluslu, çok kültürlü düşüncelerin yaşam geleneğidir. Bu etkinliği Saraybosna'da yaparak Avrupa'ya bu fikre ne kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etmek istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na katılıp, Avrupa'da yaşayan Türkler ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nce kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı Türklerle buluşacağı Saraybosna'daki J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu'nda ise hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 12 bin kişilik salon, Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla donatıldı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı. Kongreye, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yayaşan 15 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlar da Saraybosna'daki kongreye büyük ilgi gösteriyor. Türkler, yaşadıkları ülkelerden otobüsler ve özel araçları ile Saraybosna'ya gelmeye başladı. Saraybosna'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kongreye de yerli ve yabancı 200'ün üzerinde gazeteci akredite yaptırdı.

Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: Değerli arkadaşlar problem şu; yapılan, yapılmak istenen yardımların da ulaşmasına engel oluyorlar. Bu o kadar insanlık dışı bir tutum ki. Zaten bir insanlık suçu işlenip sivillerin üzerine ateş açılıyor, hiçbirinin elinde silah olmayan, tamamen barışçıl bir protesto içinde olan 60'ın üzerinde kardeşimiz şehit ediliyor, katlediliyor, bu kadar yaralı var. Madem bu zulmü işlediniz insani yardımlara mani olmayın, ona da mani oluyorlar. Dolayısıyla bu husustaki her yolu araştırıyoruz, her kapıyı çalıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde AFAD'ın yaptığı projede bu anlamda önemlidir. İfade ettiğim gibi hep beraber, biz de elimizden geldiği kadar insani yardımlar konusunda bir taraftan hızlı adımlarla bir taraftan da her türlü vasıtayı kullanarak inşallah erişmeye çalışacağız."

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 86'sı kadın ve 224'ü çocuk olmak üzere hastanelerde bin 757 yaralının olduğunu aktaran Akdağ, "Bunların 127'sinin halen hayati tehlikesi var. Yaralıların içinde 19 sağlık çalışanı var. 7 ambulans bu saldırılarda zarar görmüş durumda. Gazze'de günde 16 ila 20 saat arasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu Birleşmiş Milletler'in verisi. Refah Sınır Kapısı, 2018 yılının başından itibaren sadece 21 gün açık kalmış. Durum bu. Dolayısıyla şu anda hem bu yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonun desteğini bekliyoruz. AFAD'ın SMS numarası 1866, Türk Kızılayı'nın SMS numarası 2868, her ikisinde de FİLİSTİN yazılarak yapılıyor. 10 TL mesaj başına." diye konuştu.