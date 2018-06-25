DHA SEÇİM BÜLTENİ 1

SEÇİM KUTLAMALAR

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ERDOĞAN'A BABA OCAĞI GÜNEYSU'DA YÜZDE 90.89'LUK DESTEK,KUTLAMALAR CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ana-baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 90.89'unu aldı.

Güneysu ilçesinde kurulan sandıklarda, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. Güneysulu 9 bin 793 seçmen, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde oy vermek için sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 9 bin 693'ü, geçerli sayılırken, 100 oy ise geçersiz çıktı. Yüzde 92.15 oranında katılımın olduğu cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrileri yüzde 90.89 oranla destek verdi. Muharrem İnce'ye yüzde 5.65, Meral Akşener'e 2.52, Temel Karamollaoğlu'na ise 0.75 oranında oy çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Güneysulu seçmenler, milletvekili seçimlerinde ise yüzde 79,78 ile AK Parti'ye destek olurken, MHP yüzde 9.33, CHP yüzde 3.85 ve İYİ Parti ise yüzde 2.86 oranında oy aldı.

Öte yandan 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimde Güneysulu seçmenler, AK Parti'ye yüzde 89,6 oranında destek vermişti. Bu seçimde CHP yüzde 4,9, MHP ise yüzde 3,4 oranında oy almıştı.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayanlar, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü. İlçe sakinleri, meşaleler yakıp, sloganlar attı. İlçe meydanında araçlarıyla konvoy oluşturan Güneysulular, resmi olmayan sonuçları coşkuyla kutladı.

ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDE HORONLU KUTLAMA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de, kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 77 oranında oy, AK Parti'nin ise 3 milletvekilliğini alması horonla kutlandı.

Memişağa Tuzcuoğlu Parkı'nda vatandaşlar yağmura rağmen ellerinde Türk bayrakları ile toplandı, parti otobüsünden çalınan AK Parti şarkılarına eşlik etti. Kemençe eşliğinde horon oynayan vatandaşlar Erdoğan lehine sloganlar attı. Araçları ile medyan çevresinde tur atan vatandaşlar kutlamalara eşlik etti. Havai fişek ve maytap atılana alanda yağmurdan ıslananlara yağmurluk dağıtıldı. Rize milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ve Muhammed Avcı alana geldi, vatandaşlar selamladı.

ALANA KARTON TABUT GETİRİLDİ

Bazı vatandaşlar üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener ve FETÖ ele başı Fetullah Gülen'in fotoğraflarının yer aldığı kartondan tabut getirdi. Alanda gezdiren tabutu vatandaşlar tarafından yuhalandı.

BAKAN BAK: CUMHURBAŞKANIMIZ 5'İNCİ KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'inci dönem milletvekili seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Bak,"Spor terimiyle Cumhurbaşkanımız 4 olimpiyat gördü, 4 olimpiyatta şampiyon oldu. Cumhurbaşkanımız 5'inci kez olimpiyat şampiyonu oldu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada kazananın millet olduğunu belirterek cumhur ittifakının, millet ittifakı ile Avrupa ve ABD'yi sandığa gömdüğünü söyledi. Erdoğan'ın 16 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Spor terimiyle Cumhurbaşkanımız 4 olimpiyat gördü. 4 olimpiyatta şampiyon olmuş. Buda 5'inci olimpiyat şampiyonluğu oldu. Karşısındaki rakiplerin Türkiye şampiyonluğu hatta il şampiyonlukları bile yok. Kendi partilerinde bile genel başkan olamamışlar. Millet 'Ben bütün oyunları bozarım' dedi. Pensilvan'ya, ABD ne derse desin milletin dediği olur. Hiç kimse millete diz çöktüremez. Hiç kimse bayrağı indirmez, ülkeyi bölemez" dedi.

YAZICI: GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, seçimlerin çok ders verici bir süreç olduğunu belirterek "Milletten aldığımız bu destekle Türkiye'yi 2023'e taşıyacağız. İktidar, Türkiye'nin iktidarıdır. hükümet Türkiye'nin hükümetidir, parlamento milletin parlamentosudur. Bu modelle parlamento daha da güçlenmiştir. Güçlü meclis, güçlü hükümet ve ikisinden doğan güçlü büyük Türkiye hedefimizi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BURSA'DA AK PARTİ'LİLER SEÇİM SONUCUNU KUTLADI

BURSA'da seçimleri kazanan AK Parti'liler, sandıktan çıkan soncu AK Parti İl Teşkilatı'nın bulunduğu Demokrasi Meydanı'nda sevinç gösterileriyle kutladı.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından otomobiller ve Bursaray ile Ak Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu Demokrasi Meydanı'nın önüne gelen AK Parti'liler, MHP'lilerin de katılımıyla sevinç gösterisinde bulundu. Horon oynayan partililerden bazıları Demokrasi Meydanı'nda bulunan Osmangazi Heykeli'nin üzerine çıktı. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı sevinç gösterilerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada AK Parti'nin seçimlerden açık ara önde çıkmasının ardından Bursa'nın birçok ilçesinde partililer otomobilleri ile konvoy oluşturup şehir turu yaptı. ADANA'DA AK PARTİ COŞKUSU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın seçim başarısı, Adana'da vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti ile MHP ittifakının mecliste çoğunluk elde etmesi üzerine AK Parti Adana İl Başkanlığı önünde kutlama etkinliği düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, havai fişek atarak seçim zaferini kutladı. Kutlama sırasında sahneye çıkan milletvekili adayları, partililerine teşekkür etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yarından itibaren yeni bir hükümet sistemiyle Türkiye'yi ve Adana'yı şaha kaldıracaklarını söyledi.

ANTALYA'DA COŞKULU SEÇİM SONUCU KUTLAMASI

ANTALYA'da Ak Parti'liler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği kesin olmayan seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı. Ak Parti'lilerin sevincine MHP'liler de eşlik etti.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Antalya Ak Parti İl Binası önünde toplanan partililer, çevre yolunu trafiğe kapattı. Ak Parti'lilere, MHP'liler de eşlik etti. Şarkı ve marşlar eşliğinde meşaleler yakıp ellerindeki Türk bayraklarını sallayan partililer, 'Rabia' ve 'Bozkurt' işareti yaptı. İl binası önündeki üst geçidi dolduran partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde slogan atarak sevgi gösterisinde bulundu. Genç kızlar, ellerindeki bayrakları sallayarak 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırdı. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra meşale şovlarının yapıldığı kutlamalarda, Ak Parti marşları çalındı.

Her yaştan partilinin katıldığı kutlamalarda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Araçlar arasında halay çekenler ilginç görüntüler oluşturdu. Kimileri oyun havası şarkılarına oynayarak eşlik etti. Araçlarının camlarından parti bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının fotoğrafının olduğu bayraklar sallayan partililere, yol kenarındaki vatandaşlar alkışlarıyla eşlik etti.

ÇAVUŞOĞLU: SEÇİMİN KAZANANI TÜRKİYE

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimin kazananının Türkiye olduğunu belirterek, "Bu seçimin galibi dünyadaki mazlumlardır. 1.8 milyar ümmettir, Kudüs'tür, Filistin'dir, Balkanlardır, Kafkasya'dır, Orta Asya'dır, Afrika'dır, Somali'dir" dedi.

Antalya'da sandıkların açılıp oy sayım işlemine geçilmesiyle birlikte bazı partililer Ak Parti İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Parti il binası önündeki meydanda toplanan partililer için seçim sonuçlarının yansıtıldığı dev bir ekran kuruldu. Saat 18.00'e doğru ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, parti binasına geldi. Ak Parti İl Başkanı tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını il başkanlığı odasında takip etti. İl başkanlığı binasına Ak Parti Antalya milletvekilleri ve adaylarının yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de geldi. Dev ekrandan ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte partililer sevinç gösterisinde bulundu. Parti önünde havai fişekli kutlama da yapıldı.

Parti önünde giderek artan kalabalığa seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir aydan bu yana gece gündüz beraber çalıştıklarını belirterek, "Ramazanda sahurlara kadar çalıştık. Bayramdan sonra da saat 07.00'de başlayıp gece yarısına kadar beraber çalıştık. Öncelikle il, ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımıza ve mahalle başkan ve yönetimlerimize, sandık görevlilerimize, tüm görevlilerimiz ve tüm vatandaşlarımıza gönülden çok teşekkür ediyorum. İnşallah resmi sonuçlara az kaldı ama ekranlarda görüyorsunuz artık bu iş tamam. Seçim öncesi tamam diyenlerin suni tamamı değil, bu iş gerçek tamam, bu iş bitmiştir. İşte herkes konuştu ama son sözü milletimiz söylüyor" dedi.

KAYBEDENLER FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C

Cumhur İttifakı içindeki MHP'li, BBP'lilere özellikle teşekkür ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bundan sonra da inşallah devletimiz, milletimizin bekası için Cumhur İttifakı'nı devam ettireceğiz. Sevgili kardeşlerim bu seçimin kazananı Türkiye'dir. 81 milyondur. Sevgili kardeşlerim bu seçimin galibi, kazananı dünyadaki mazlumlardır. 1.8 milyar ümmettir, Kudüs'tür, Filistin'dir, Balkanlardır, Kafkasya'dır, Orta Asya'dır, Afrika'dır, Somali'dir. Bu seçimlerde teröristlerin de, onların arkasındaki maşaların kaybettiğini tüm dünya gördü. Şimdiden dünyanın her yerinden tebrikler gelmeye başladı. Başkanlar, dışişleri bakanları Cumhurbaşkanımızı aramak için sıraya girdi. Tüm dünya gördü ki Türk Milleti ne derse o olur. Kaybedenler ise teröristlerdir, FETÖ'dür, PKK'dır, DAEŞ'tir, DHKP-C'dir ve onlara destek verenlerdir" dedi.

'KAZANAN TÜRKİYE, ANTALYA OLDU'

Şimdi sıranın Münbiç'e geldiğini, Münbiç'i de, Kandil'i de temizleyeceklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Herkes Türkiye'yi dizayn etmeye çalıştı, seçimden önce yurtiçinden, yurtdışından ama milletimiz oyunu, tuzağı gördü. Ve seçim zamanı büyük bir ekonomik saldırıya girdi. Ama milletimiz bu oyunu da gördü. Şimdi hep birlikte bu oyunu da bozduk. Sevgili kardeşlerim, Antalya olarak da milletvekilliği oyunda açık ara birinci partiyiz. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan güçlü bir destek gönderdik, açık ara birinciyiz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum, kazanan Antalya oldu. Oy veren, vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Antalya ve tüm Türkiye'de kazanan turizm oldu, kazanan çiftçilerimiz, esnafımız, sanayicimiz velhasıl kazanan Antalya oldu" diye konuştu.

'MUHARREM BEY DE BİR VATANDAŞIMIZ, ONU DA KUCAKLAYACAĞIZ'

Hiç ayrım yapmadan tüm Antalya'yı kucaklamaya devam edeceklerini açıklayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Çünkü Antalyalılar bize bu sebeple oy verdi, hizmet edene, hizmet edecek olana oy verdi. İnşallah yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm Türkiye'yi kucaklayacağız, bize yakışan budur. Muharrem Bey de bir vatandaşımız olduğuna göre onu da kucaklayacağız, sahip çıkacağız. 81 milyon dedik ayrım yok. Sadece terörist ve hainlerle hesabımız var, milletimizle değil. FETÖ'ye hesap sormaya devam, PKK'yı inlerinde gömmeye, dağları onların tepelerine indirmeye devam edeceğiz. Irak, Suriye fark etmez nerede olursa olsun onların tepelerine inmeye devam. Artık şahlanma vaktidir Türkiye, artık şahlanma vaktidir Antalya. Sorumluluğumuz çok büyük" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

CHP ANTALYA'DA SESSİZLİK HAKİM

Diğer yandan seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte CHP Antalya il binası önünde sessizliğin hakim olduğu dikkati çekti. CHP Antalya İl Başkanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, seçim sonuçlarını il binası önüne yerleştirilen dev ekrandan takip etti. Sessizliğin hakim olduğu il binası önünde bazı partililerin telefonla seçim sonuçlarını değerlendirdiği de dikkati çekti.

KOCAELİ'DE AK PARTİLİLER SEÇİMİ KUTLADI

İZMİT'te, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer seçim sonuçlarını kutladı.

Sandıkların açılması ile birlikte İzmit'te Ak Parti Kocaeli İl Binası önünde toplanan partililer, seçim sonuçlarını kutladı. Sokaklarda araç konvoyları oluşturan ve parti binası önünde sloganlar atan partililer, sandıkların tamamının açılmasının ardından parti binasından atılan havai fişeklerle eğlendi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Elde edilen zafer, sıradan bir zafer değil. Elde edilen zafer sıradan bir yarışın sonucu değil. Elde edilen zafer Türkiye'yi durdurmak isteyen güçlere karşı verilen inanılmaz mücadelenin sonucudur. Emeği geçen, katkı veren, alın teri döken her bir insanımıza yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin demokrasisini küçümseyenler, Türkiye'nin demokratik olgunluğunu görmezden gelenler, bu konuda Türkiye'yi eksik görmeye çalışanlar sandıkta öyle bir ders aldılar ki, Türk demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunu, Türk halkının da ne kadar feraset sahibi olduğunu sandıklar bir kez daha gösterdi. Sandık, öyle bir ayar veriyor ki, sandığın verdiği ayarı hiç kimse inkar edemiyor. Hiç kimse sandık sonuçlarından kaçamıyor. Dün mangalda kül bırakmayanlar, bugün dut yemiş bülbüle döndüler. Şimdi yenilgilerine kılıf arasınlar. Yeteri kadar zaten üzgünler. Sizden özellikle ricamız, istirhamımız, sakın ha hiçbir taşkınlığa mahal vermeyelim. Sakın ha, zaten yeteri kadar üzülmüş insanların gönlünü kıracak, kalbini kıracak hiçbir şey söylemeyelim. Sakın ha, onları daha da dertlendirecek bir şeyler söylemeyelim. Onlara sandık sonuçları yetiyor zaten" dedi.

SAKARYA'DA AK PARTİLİLER SEÇİM SONUÇLARINI KUTLADI

SAKARYA'da, AK Partililer seçim sonuçlarını Demokrasi Meydanı'nda toplanarak kutladı.

Sakarya'da seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından AK Partililer sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Ak Parti İl Binası'nın önündü il yöneticileri ve partililer bir araya geldi. Partinin önünde yapılan konuşmaların ardından Demokrasi Meydanı'na akın edildi. Kutlamalar meydanda devam ederken, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve milletvekilleri burada konuşmalar yaptı. Meydanı tıklım tıklım dolduran partililer meşaleler yakarak, attıkları sloganlarla şehir merkezini inletti.

KUTLAMALARDA TABANCA İLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Adapazarı'nda kentin en işlek caddelerden biri olan Adnan Menderes Caddesi'nde kutlamalara katılan eli silahlı bir genç korku saçtı. Seyir halindeki bir kamyonun kasasına çıkan genç elindeki tabancayla sağa-sola rastgele ateş açtı. Yüksek katlı binaların bulunduğu caddede bu anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Gencin ateş ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi. Kamyonun kasasında iki arkadaşıyla birlikte oturan gencin binalara doğru bakmadan arka arkaya ateş ettiği görüntülendi.

SAMSUN, SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

SAMSUN'da kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesini Kurtuluş Yolu'nda kutladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Samsun'da partililer sokaklara döküldü. Erdoğan'ın başkan olmasına sevinen vatandaşlar kutlamaları ilk olarak AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezin'de yaptı. Diğer yandan Samsun'un bir çok yerinde silah atarak ve arabalarla konvoy oluşturarak kutlamalar yapıldı. Ardından vatandaşlar ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti Milletvekili adayları Kurtuluş Yolu'nda buluştu. Burada vatandaşlara teşekkür konuşması yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Biz de Samsun'a karşı borcumuzu ve üzerimize düşeni elbette yapacağız. Samsun yarından itibaren Türkiye'nin aydınlık geleceğinde en önde yürümeyi hak etmiştir" dedi.

Kutlamalar daha sonra havai fişek gösterisinin ardından son buldu.

GAZİANTEP'TE, AK PARTİLİLER'DEN KUTLAMA

GAZİANTEP'te, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini, AK Partililer konvoy düzenleyerek kutladı.

Bugün gerçekleşen seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, kentte seçmenlerin yüzde 63,9'u Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Erdoğan'ın elde ettiği başarı haberi üzerine çok sayıda partili parti binası önünde toplandı. Partililer havai fişekle kutlama yapıp, araçlarıyla kentte tur attı. TRABZON'DA KUTLAMALAR SIRASINDA ŞÜPHELİ ÇANTA PANİĞİ

TRABZON'da AK Partililer cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü. Kent merkezinde kutlama alanında şüpheli çanta paniğe neden olurken, Araklı ilçesinde de bazi vatandaşlar ilçe merkezinde ve araçlarıyla oluşturdukları konvoydan silahlarıyla havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Kentte, kesin olmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı yüzde 70'in üzerindeki oy ve milletvekili seçiminde alınan yüzde 58'i aşan oy oranı AK Partileler tarafından coşkuyla kutlandı. Atatürk Alanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, meşaleler yakıp, sloganlar attı. Bu sırada İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı binasının, AK Parti İl Başkanlığı binasına yakın yerde oluşu nedeniyle iki parti mensupları arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. Gerginliğin sürmesi üzerine AK Partili yetkililer alandaki otobüse ait hoparlörlerden uyarılarda bulunarak kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Çok sayıda polis ekibinin de takviye olarak sevk edildiği bölgede gerginlik büyümeden önlendi. Kalabalık daha sonra kutlamalarını alanda sürdürdü.

BİR YERDE PANİK, BİR YERDE KUTLAMA

Bu arada kutlamaların yaşandığı Atatürk Alanı Meydan Parkı'nda şüpheli bir çantanın bomba olabileceği şüphesiyle polis ekipleri harekete geçti. Kutlamaların sürdüğü alanda paniğe neden olan çantanın çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyip alana kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanlarınca incelenen şüpheli çanta boş çıktı. Şüpheli çantanın boş çıkması üzerine ekipler güvenlik şeritlerini kaldırarak alanı yaya trafiğine açtı. Yaya trafiğine açılan alana kurulan platform önüne gelen kalabalık kemençe eşliğinde horon oynayarak kutlamalarına devam etti.

ARAKLI DA SİLAHLI KUTLAMA

Öte yandan resmileşmeyen sonuçlar, ilçelerde de kutlanmaya başlandı. AK Parti Araklı ilçe binası önünde toplanan yüzlerce vatandaş, sonuçları coşkuyla kutladı. AK Parti ve Türk bayrakları sallayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde sloganlara atan kalabalıktan bazıları ve ilçedeki sahil yolunda oluşturulan araç konvoyundaki vatandaşlar da silahlarıyla havaya ateş ederek kutlamalara eşlik etmesi dikkat çekti.

ORDU'DA AK PARTİLİLER VE MHP'LİLER SEÇİMİ HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADI

ORDU'da AK Partili ve MHP'liler, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarını havai fişeklerle kutladılar.

Ordu'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Partililer ve MHP'liler büyük coşku yaşayarak sokaklara döküldü. MHP Ordu İl Teşkilatı önünde davul zurnalı kutlama yapıldı. AK Parti Ordu İl binası önünde kurulan platform önünde toplanan partililer, büyük sevinç yaşadı. AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sahneye çıkarak Ordu'da her 4 seçmenden 3'ünün kendilerine oy verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız yeni hükümet sisteminde Türkiye'de ilk başkan olmuştur, ilk Cumhurbaşkanı olmuştur, hayırlı uğurlu olsun. Ordu'da ki her 4 seçmenden 3'ü Cumhurbaşkanımızın bu başkanlık sürecinde bize destek olmuştur. Elbette bundan sonra bazı işlerin muhasebesi yapılacaktır ama önemli olan bugün Cumhurbaşkanımızın hem Ordu'da hem Türkiye'de göstermiş olduğu bu başarıyı sonuna kadar özümsemek mutlu olmak. Mutluyuz, umutluyuz, özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni siyasi sistemin Ordumuzda, Türkiye'de en ücraya kadar etki edeceğinin bilinci içinde olalım" dedi.

AK Partililer ve MHP'liler araç konvoyu ile şehir turu atarak seçim sonucunu gecenin geç saatlerine kadar kutladı.

ERDOĞAN'A EN YÜKSEK DESTEK VEREN BAYBURT'TA KUTLAMA

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 82 dolayında oy veren Bayburt'ta vatandaşlar coşkulu kutlama yaptı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bayburt Kule Saat Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu, düzenlenen havai fişek görüntülerini izledi. Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri ile sevinç gösterilerinde bulunan vatandaşlar davul zurna eşliğinde bar oyunu oynadı, halay çekti. Bayburtlular araçları ile konvoy oluşturarak geç saatlere kadar şehit turu attı. ÇANAKKALE'DE AK PARTİ'DEN DAVULLU ZURNALI KUTLAMA

CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin gayriresmi sonuçları belli olur olmaz Çanakkale'de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan taraftarları kutlama için sokaklara döküldü.

Oyunu Çanakkale'de kullanan ve seçim sonuçlarını da buradaki ofisinden takip eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile 2'nci sıradan Çanakkale milletvekili seçilen Jülide İskenderoğlu, gayriresmi sonuçların belli olmasından sonra parti binası önüne gelerek kutlamalara katıldı. Hem ülke genelinde hem de Çanakkale'de birinci olan AK Parti taraftarları davul zurna eşliğinde büyük bir coşku yaşarken, AK Partili Turan da davul çalarak kutlamaya katıldı.

Çanakkale'de davul çalmanın bir ritüel olduğunu ifade eden Bülent Turan, "Biz seçim kampanyasına başlarken, Çanakkale halkının hizmete 'Evet' diyeceğini ve bizi birinci yapacağını söylemiştik. Bugün de Çanakkale'de AK Parti birinci oldu. 'Çanakkale'ye en çok AK Parti yakışır, AK Parti'ye en çok Çanakkale yakışır' demiştik. Bugün de hemşehrilerimiz bizi mahcup etmedi. Birinci parti olma onurunu yaşıyoruz. O yüzden davulla zurnayla kutluyoruz. Allah bizi mahcup etmesin. Oy veren de vermeyen de kazandı. Çanakkale hizmete 'Evet' dedi. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bu seçimlerin ardından Türkiye'yi nasıl bir dönem beklediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Turan, "Türkiye 1950'den beri demokratik rejim içerisinde, çok partili hayat içerisinde çok önemli aşamalar yaşadı. En önemli sistem değişikliğini bugün hep beraber demokratik bir olgunlukla ilan ediyoruz. Milletimiz yeni sisteme 'Evet' dedi. Artık bundan sonra tüm hizmetlerin hızlanacağı, vesayetçi odakların çok zayıflayacağı yeni bir döneme başlıyoruz. Demokratik, şeffaf, usulüne uygun seçimleri, hep beraber partilerin takibiyle yaşadık. Hiç kimsenin mızmız yapmaya hakkı yok. Hiç kimsenin sonuçlara itiraz etmeye hakkı yok. Halkımız kararını verdi. Bu karar baş tacı diyoruz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, partisinden 2'nci sıra milletvekili seçilen Jülide İskenderoğlu ile aracına bindikten sonra partilileri selamladı. Ardından, partililer tarafından oluşturulan konvoya katılarak şehir turu attı. Konvoydaki vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, AK Parti bayrakları ile Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tezahüratları ile kutlama yaptı.

İZMİR'DE AK PARTİ VE MHP'LİLERDEN SEÇİM KUTLAMASI

İZMİR'de, seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından araçlarıyla caddelere çıkan ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Partili (MHP) vatandaşlar kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından AK Parti'li ve MHP'li vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak kutlama yaptı. Araçlarıyla caddelere çıkan AK Partili ve MHP'liler de uzun araç konvoyları oluşturarak partilerinin bayraklarıyla kutlama yaptı. Polis ekipleri oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışını düzenlemek için kavşaklarda görev aldı. MHP İZMİR'DE BURUK SEVİNÇ

MHP, İzmir'de her iki bölgeden birer milletvekili çıkardı. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Kalyoncu birinci bölgeden, İşadamı Tamer Osmanağaoğlu ise ikinci bölgeden, meclise girdi. MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise, İzmir'de kaybedilen oylar için üzüntülü olduklarını dile getirerek, HDP'nin başarısının arkasında CHP'nin desteği olduğunu öne sürdü.

MHP'nin İzmir listesinden mechlise giren her iki bölgenin ilk sıralarında bulunan Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, seçim gelişmelerini il binasında, İl Başkanı Necat Karataş ve partililerle birlikte izledi. İlk sonuçların açıklanmasının ardından partililer sevinse de, Osmanağaoğlu ve Kalyoncu, son ana kadar soğukkanlılıklarını korudu. İzmir'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 11.4 alan parti 24 Haziran'da yüzde 6.23'e geriledi. Partinin ülke genelinde aldığı 11.19 oy oranı partilileri mutlu etse de, İzmir'deki oyların düşmesi sevince gölge düşürdü. MHP yeni İzmir milletvekili Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte MHP il binasında basın açıklaması yaptı. Karataş, "İzmir'deki oylarımızın düşmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak bir yandan da, böyle iki kıymetli insanı TBMM'ye göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. HDP'nin İzmir'de bizden yüksek oy almış olmasının sebebini, HDP'liler kendisi söyledi zaten. Kendileri CHP'ye, 'Siz bize 1 milyon oy verin, biz size ikinci turda 6 milyon oy verelim' demişti. Burada CHP'nin bariz desteği görülüyor. Biz bölücü uzantısı bir partinin TBMM'de olmaması kanaatindeyiz" dedi.

'MHP BU SEÇİMDEN İSTEDİĞİNİ ALARAK ÇIKMIŞTIR'

Tamer Osmanağaoğlu partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öngörüsüyle Türkiye'yi daha huzurlu ve güvenli bir yere taşımak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "MHP bu seçimden istediğini alarak çıkmıştır. Seçim sonuçlarını cumhur ittifakına hayırlı olmasını bizlere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi. MHP'nin İzmir'de çıkardığı bir diğer vekil Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ise, "Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Bu dönemde tüm aday arkadaşlarımızla birlikte sahada çok güzel çalışma yaptık. İlçelerimizin tamamında vatandaşlara ulaşmak için her türlü çabayı sarf ettik. Vatandaşa ülkenin problemlerini, devletin durumunu anlattık. MHP'nin ülkenin bekası için teminat olduğunu söyledik. Bundan önceki yılların da bunu gösterdiğini anlattık. Herkes özveriyle çalıştı. Biz bu ülkeye ve millete hizmet için yola çıktık. Bu ülkeyi lider ülke yapmak için yola çıkık. Sonuç olarak Cumhur İttifakı kazanmıştır"dedi. AYDIN'DA AK PARTİLİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

AYDIN'da, seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından araçlarıyla caddelere çıkan AK Partililer kutlama yaptı.Atatürk Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan yüzlerce AK Partili, kesin olmayan seçim sonuçlarını ellerindeki parti bayraklarını sallayıp, meşaleler yakarak, davul zurna eşliğinde kutladı. Kalabalık, "Recep Tayyip Erdoğan", "Muharrem pabucu yarım çık dışarı oynayalım" sloganları attı. Polis, olası bir olumsuzluk yaşanmaması için Atatürk Kent Meydanı'nda geniş güvenlik önlemi aldı.

AK PARTİ'LİLERDEN MANİSA'DA ZAFER KUTLAMASI

MANİSA sokaklarını konvoyla turlayan AK Partililer, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda havai fişek ve şarkılarla seçim sonuçlarını kutladı.Manisa'da AK Partililer, saat 21.00'den itibaren zafer kutlamalarına başladı. AK Partililer, ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları ile sokaklara çıktı, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, rabia ve bozkurt işaretleri yaptı. AK Parti'nin seçim şarkıları eşliğinde eğlenen partililer, ellerinde Recep Tayyip Erdoğan ve 'Kutlu yürüyüşe devam' yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri de taşındı. Kutlamalara MHP'liler de katılıp, parti bayraklarını salladı. Havai fişek ve davul zurna ile yapılan kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

Kesin olmayan sonuçlara göre Manisa'da 1 milletvekili çıkarabilen MHP il teşkilatı seçim sonuçlarını partinin il başkanlığından takip etti. MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk ve partililer parti binasından AK Partililerin kutlamalarına destek verdi. CHP'de ise sessizlik hakim olurken, partililer il başkanlığında seçim sonuçlarını takip etti.

AK PARTİ VE MHP'LİLERDEN MARMARİS'TE ORTAK KUTLAMA

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde büyük ölçüde belli olan seçim sonucunu kutlamak için bir araya gelen AK Parti ve MHP'liler, sokaklarda davul zurnayla eğlenip uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasıyla AK Parti ve MHP'liler, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan AK Parti binası önünde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Daha sonra, AK Parti ve MHP bayraklarının asıldığı, çok sayıda aracın yer aldığı konvoy oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkıları eşliğinde Ulusal Egemenlik Caddesi'ne gelindi. Trafiği kapatan partililer, bozkurt ve rabia işaretleri yaparak "Vur vur inlesin Muharrem İnce dinlesin" ve "Erdoğan reisimiz" sloganları attı. Davul ve zurna eşliğinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan" sloganı atılarak oyunlar oynandı. Partililer daha sonra araçlarına binerek polis gözetiminde şehir turu attı. AK Parti ve MHP'lilerin beraber tur attığı konvoya, çevredeki vatandaşların yanı sıra turistler de alkışlarla destek verdi. Bazı MHP'liler araçlarından tekbir getirerek 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ve Mehter Marşı'nı çaldı.

Grup, Turban mevkisinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na geldiğinde, burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Konvoy şehir turu atarak 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir araya geldi. Kutlamalar burada devam etti.

AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Tayfur, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizlere sahip çıktı bizler de şimdi ona sahip çıktık. Oyumuzu verdik ve kazandık. Halk Reis'in yanında olduğunu bugün gösteriyor" dedi.

KÜTAHYA'DA AK PARTİ'LİLERİN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

KÜTAHYA'da kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Parti'liler Zafer Meydanı'nda toplandı.

Ak Partililer ilk olarak Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyüş yaptı. Daha sonra Zafer Meydanı'na gelen kalabalık burada sevinç gösterilerinde bulundu. Meydana kurulan platformda Ak Parti milletvekilleri ile Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu kalabalığı selamladı. Partililer daha sonra oluşturdukları araç konvoylarla kentte tur attı. DENİZLİ'DE ZEYBEKLİ KUTLAMA

AK Partililer Denizli'deki Delikliçınar Meydanı'nda kurulan platformda, seçim sonucunu zeybek oynayarak kutladı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından, Delikliçınar Meydanı'nda kutlama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin sonucu kutlandı. Kutlamaya katılanlar, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayrakları taşıdı. Meydana kurulan platforma çıkan, AK Parti'den milletvekili seçilen Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ile Nilgün Ök ve seçilemeyen adaylar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, birer konuşma yaptı. Ardından milletvekilleri ile Başkan Zolan, seçim zaferini kutlayarak zeybek oynadı. Kutlama gecenin ilerleyen saatine kadar sürdü. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de meydana görüntülü bağlanıp, partilileri kutladı.

DENİZLİ'DE KUTLAMALARIN ADRESİ DELİKLİÇINAR MEYDANI OLDU

DENİZLİ'de oy sayım işlemleri sürerken, 'Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaş ve partililer, Delikliçınar Meydanı'nı doldurup, kutlama yaptı.Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili yarışında sandıkların tamamı açılmasa da şu ana kadar gelen sonuçlar özellikle AK Partilileri sokağa dökmeye yetti. Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar Delikliçınar Meydanı'nda kutlamalara başladı. Meşaleler ve sloganlar eşliğindeki kutlamalara, araç sürücüleri de korna çalarak eşlik etti. Meydandaki kutlamalara AK Partililerin yanı sıra MHP ve BBP'liler de katıldı. UŞAK'TA SEÇİM KUTLAMASI

UŞAK'ta, cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlanmasının ardından AK Partililer kutlama yaptı.

Uşak Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 1200 AK Partili, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ve Uşak'tan 2 milletvekili çıkarmanın sevincini yaşıyor. AK Parti Uşak Teşkilatı tarafından belediye binası önünde organize edilen kutlamalara, ilçelerden de vatandaşlar ilgi gösterdi. 'Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerin de katıldığı kutlamalarda parti bayraklarını salladı.

AFYONKARAHİSAR'DA SEÇİM KUTLAMASI

AFYONKARAHİSAR'da Ak Parti il başkanlığı önünde toplanan partililer havai fişek, sloganlar ve seçim şarkılarıyla kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Afyonkarahisar'da da kutlamalar yapıldı. Ak Parti il başkanlığı binasına gelen vatandaşlar, kutlama yaptı. Vatandaşlar seçim şarkılarını birlikte söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

İl binası önünden Anıtpark Meydanı'na yürüyen vatandaşlara araç sürücüleri de klakson çalarak destek verdi. Havai fişek gösterileriyle alanlarda zaferin coşkusunu kutlayan vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalara devam etti. KONYA'DA AK PARTİ'DE COŞKULU KUTLAMA

Konya'da AK Parti seçmenleri, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı'nı Recep Tayyiy Erdoğan'ın kazanması üzerine seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı.

AK Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplanmaya başladı. Ardından sonuçları merakla bekledi. Cumhurbaşkanlığı'nın kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakının önde olduğunun belirlenmesi üzerine partililer, kentte coşkuyla kutlama yaptı. Bazı partililer, meşaleler yakarak, bazıları da araçlarla şehir turu atıldı.

NEVŞEHİR'DE AK PARTİLİLER VE MHP'LİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

24 HAZİRAN Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin sonuçları açıklanmaya başladıktan bir süre sonra Nevşehir'de AK Partililer ve MHP'liler, sokaklara dökülerek, seçim sonuçlarını kutladılar.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarını açıklama süresini saat 21.00'den daha erkene alması üzerine, televizyon ekranlarına yansıyan sonuçları takip eden Nevşehirli AK Parti'liler ve MHP'liler, bir süre sonra araçlarıyla ve yürüyerek AK Parti İl Başkanlığının önüne geldiler. Araçlarıyla konvoy oluşturan ve kornalarını çalan partililere, çevredekiler de eşlik etti. Parti önünde havayi fişek atan ve torpil patlatan partililer, araçlarında da yüksek sesle AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim müziklerini çaldılar. Oy kullanamasalar da AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Suriyeli çocuklar ise ellerindeki Türk bayrakları ile AK Parti flamalarını sallayarak, "Türkiye evimiz, Erdoğan babamız" sloganları attılar. Partililerin kutlamaları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

MALATYA'DA AK PARTİ VE MHP'YE BÜYÜK COŞKU

MALATYA'da Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesi ve 19 yıl sonra MHP'nin 1 milletvekili çıkarmasını kutlamak için sokaklara akın etti. Malatya'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Parti ve MHP İl başkanlığı önünde toplanan partililer, propaganda süresince seçim otobüsleri tarafından çalınan müziklerle, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Kutlamalara bazı vatandaşlar, meşale ve konfetilerle katılırken, kent merkezindeki kutlamalarda araç konvoyları da renk kattı. Yüzlerce araçla kentin ana arter ve sokaklarına akın eden vatandaşlar elleriyle Rabia işareti yaparak, seçim zaferini kutladı. Kutlamalarda AK Partililerin yanında, elleriyle 'Bozkurt' işaretleri yapan vatandaşlar da yer aldı. Diğer yandan kutlamalar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti müziklerinin yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiyem müzikleri de yer aldı. 27'nci dönem seçimlerinde memleketi Malatya'da tekrar milletvekili seçilen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, partisinin il Başkanlığı önünde toplanan partililere hitap etti. Bakan Tüfenkci, Malatyalılara teşekkür ederek, "Bizler inşallah Meclis'te yeni bir döneme imza atıyoruz. Anadolu iktidar yaptı. Malatya sessiz devrim yaptı, bu devrim bu başarı sizlerin başarısı ve bu çalışma teşkilatın ve Malatya'nın başarısı. Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, dualarıyla bizlere destek veren analarımızın, bacılarımızın, Malatyalıların duası bu. Bu dua ile Türkiye inşallah hem bölgesinde ve dünyada lider olacak ve bunu da Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Malatya yeni bir Türkiye inşa edeceğiz, daha fazla demokrasi, daha fazla hukukun egemen olduğu, oyunların bozulduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bu seçim sıradan bir seçim değildi, bu seçim yeni bir Türkiye'nin habercisiydi ve Allah'a hamdolsun sizler yüzde 70 oranında destek vererek bizler hem Meclis'e taşıdınız hem de Cumhurbaşkanımızı, Cumhur ittifakının başkanı yaptınız. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk başkanı yaptınız onun içinde her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

MHP'DE COŞKULU KUTLAMA

19 yıl aradan sonra MHP Malatya'da milletvekili çıkardı. MHP'den Celal Fendoğlu'nu milletvekili seçilmesi davul zurna eşliğinde kutlandı. Partililer, resmi olmayan seçim sonuçlarının çıklanmasıyla birlikte kutlamalara başladı. 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganı atan partililer, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Meclise germeye hak kazanan MHP milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, mutlu olduğunu belirterek, "Malatya'da 20 yıllık bir hasret var. En son 1999 yılında rahmetli Namık Hakan Duran arkadaşımızı göndermiştik. Ondan bu yana Milliyetçi Hareket Partisi yetim kalmıştı Malatya'da, sahipsiz kalmıştı ama artık başları dik, alınları açık. Bundan sonra her platformda onların sesi olabilecek bir vekilleri var, bir temsilcileri var. Hiç birisi endişe etmesinler gururla gezsinler."

SİVAS'TA 'CUMHUR İTTİFAKI' SONUÇLARI BİRLİKTE KUTLADI

SİVAS'ta seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasıyla birlikte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer sokağa dökülerek sevinç yaşadı. Sivas'ta resmi olmayan sonuçlara göre 5 milletvekilinin 4'ünü alan 'Cumhur İttifakı' partileri mensupları, rakamların büyük oranda netleşmesiyle birlikte sokaklara dökülerek sevinç yaşadı. Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı önünde kurulan dev ekrandan takip eden partililer daha sonra kent meydanına geçerek burada sonuçları kutladı. Ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayraklarını taşıyan kişiler meşaleler yakarak slogan attı. Partililerin sevinç gösterisine araç sürücüleri de konvoy yaparak eşlik etti. TOKAT'TA AK PARTİLİLER'DEN COŞKULU KUTLAMA

TOKAT'ta AK Parti seçmenleri, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması üzerine sokaklara dökülerek kutlama yaptı. AK Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanmaya başladı. Sonuçların açıklamasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakının önde olduğunun belirlenmesi üzerine partililer, Cumhuriyet Meydanında kutlama yaptı. Partililer meşale yakarken, araçlarla da konvoy yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat'ta 5 milletvekilliğinden 3'ünü AK Parti, 1'ini MHP ve 1'ini ise CHP kazandı.

KEŞAN'DA, AK PARTİLİLER'DEN KUTLAMA

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Ak Partililer, kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması üzerine kutlama yaptı. Keşan'da Ak Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partilerinin ilçe başkanlığı önünde toplanıp, sonuçları bekledi. Büyük oranda açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekilliğinde de Cumhur İttifakı'nın önde olması üzerine partililer, kentte kutlamalara başladı. Tekel Meydanı'nda toplanan bazı partililer oluşturdukları kortej eşliğinde davul zurnalarla yürüyüş yaparken, bazıları da araçlarla şehir turu attı. ESKİŞEHİR'DE AK PARTİ VE MHP'LİLERİN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

ESKİŞEHİR'de kesin olmayan sonuçlara göre 3 milletvekili kazanan Ak Parti ile 1 milletvekili kazanan MHP'liler parti binaları önünde toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Yunus Emre Caddesi'ndeki Ak Parti il binası önünde dev akran konularak seçim sonuçları izlendi Yüzlerce kişi kesin olmayan sonuçların açıklanmasını ardından sevinç gösterisi yaptı. Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay da kalabalığı selamladı.

MHP İl binası önünde toplanan bir grup partili de davul zurna çalarak bir milletvekili kazanmanın sevincini yaşadı.

Ak Parti'liler ile MHP'liler, oluşturdukları araç konvoylarıyla da gec saatlere kadar kente tur attı.

SİVEREK'TE SİLAHLA SEÇİM KUTLAMASI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kesin olmayan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin birinci olması havaya silahla ateş açılarak, kutlandı.

Siverek'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin resmi olmayan seçim sonuçlarına göre birinci olması sokaklara dökülen partililerce kutlanmaya başlandı. Sevinen bazı partililer, havaya silahla ateş açtı. Yaralanan kimsenin olmadığı kutlamalarda, çevrede silah sesleri yankılanırken, güvenlik güçleri de silahla kutlama yapanların kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. ŞANLIURFA'DA AK PARTİLİLER'DEN KUTLAMA

ŞANLIURFA'da resmi olmayan sonuçlara göre, AK Partililer konvoy oluşturarak kutlama yaptı.

Şanlıurfa'da sandıkların büyük bölümünün açılması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın önde çıkması üzerine AK Partililer, otomobilleri ile kent merkezinde konvoy oluşturdu. Çok sayıda partili de AK Parti İl Başkanlığı önünde ve kentin çeşitli bölgelerinde halay çekip, havai fişek patlatarak kutlama yaptı.

ADIYAMAN'DA AK PARTİ'LİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından AK Parti'liler, sokaklara dökülerek, kutlama yaptı.Adıyaman'da, seçim sonuçlarını televizyon ve internet sitelerinden takip eden AK Parti'liler, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy alması ve partilerinin birinci olması ile birlikte sokaklara çıktı. AK Parti il binası önünde toplanarak kutlama yapan kalabalık daha sonra araçlarıyla da şehir turu attı. KAHRAMANMARAŞ'TA AK PARTİLİ'LERDEN KUTLAMA

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin zaferle çıkması, Kahramanmaraş'ta AK Parti'liler tarafından konvoylarla kutlandı.

Yüzlerce araçla klaksonlar çalıp, Türk bayrağı ve AK parti bayraklarıyla şehrin en işlek caddelerinde tur atan partililer daha sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici teşekkür konuşması yaptı.

ERZURUM'DA AK PARTİ'LİLERDEN KUTLAMA

ERZURUM'da, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması, partililer tarafından sevinçle karşılandı.Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının büyük bir bölümünün açıklanmasının ardından vatandaşlar, resmi olmayan seçim sonuçlarını kutlamak için ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamalarıyla, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü. Bazı partililer de sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Bir eliyle Rabia diğer eliyle Bozkurt işareti yapan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin 4, MHP'nin 1 ve İYİ Parti'nin de 1 milletvekili çıkardığı Erzurum'da, 1 Kasım 2015 genel seçimlere göre, AK Parti'nin oylarında düşüş yaşanırken, MHP'nin ise oylarını artırdığı gözlendi. İYİ Parti de Millet İttifakı oylarıyla bir milletvekili çıkarmayı başardı.

Erzurumlu Seda Eğilmez adlı genç kız da, Türk bayrağından yaptırdığı pelerin ile Cumhuriyet Caddesi'nde gezerek kutlamalara renk kattı.

ISPARTA'DA SEÇİM KUTLAMASI

ISPARTA'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Partililer kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte Isparta'daki Ak Partililerin kutlaması parti binası önünde başladı. Seçim sonuçlarını buradan takip eden partililer yöneticilerle birlikte büyük sevinç yaşadı.Kutlamalar daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda devam etti. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlamalara partililer Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla katıldı. Kutlamalar gece geç saate kadar sürdü. BOLU'DA AK PARTİLİLER SEÇİM SONUÇLARINI KUTLADI

BOLU'da, AK Partililer seçim sonuçlarını Demokrasi Meydanı'nda meşaleler yakıp, havai fişekler atarak kutladı.

Bolu'da seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından partililer Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada, toplanan partililer havai fişek ve meşalelerle kutlamalar yaptı. AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da alana getirilen TIR'ın üzerinde vatandaşları selamladı. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay partililere hitaben konuşma yaptı. Partililer sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Bir eliyle Rabia diğer eliyle Bozkurt işareti yapanlar sevinç gösterilerinde bulundu.

ZONGULDAK'TA SEÇİM SONUÇLARI KUTLANDI

ZONGULDAK'ta, sandıkların büyük oranda açılmasının ardından AK Partililer sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olmasının ardından seçim sonuçlarını AK İl Başkanlığı'nda takip eden parti yöneticileri sevinç yaşadı. Partililer daha sonra Madenci Anıtı önünde kutlamalarını sürdürdü. Ak Partililer, davul zurna eşliğinde birbirlerine sarılarak kutlama yaptı. Bazı partililer de araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı. AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak ve Türkiye'nin her bölgesinde bayram havası yaşandığı belirterek, "Bu seçim sonuçlarının ülkemize ve vatanımıza, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan ve gece gündüz bizimle beraber çalışan teşkilatlarımıza, Zonguldak halkına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra bütün Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha ileri medeniyetler seviyesine gelecektir." dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------RİZE

Rize'den kuıtlama detayları

Sokak detayları

Horon oynayanlar

Tabut görüntüsü

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Selçuk BAŞAR / RİZE,(DHA)

Hayati Yazıcı açıklama

Bakan Bak açıklama

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Osman ŞİŞKO / DHA Görüntü Dökümü

-------------------------BURSA

Kalabalıktan görüntü

Sevinç gösterisi

Konvoy görüntüsü

Heykelin üzerine çıkan partililer

Horon tepenlerin görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Görüntü Dökümü

------------------------ADANA

- Ellerinde Türk ve parti bayrakları taşıyanlar

- Elinde Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini taşıyan partili

- Ak Parti seçim müziğiyle coşan partililer

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun milletvekili ve milletvekili adaylarıyla partilileri selamlaması

- Sarıeroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Nuri PİR - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) Görüntü Dökümü

---------------------- ANTALYA

- Kutlamalardan görüntü

- Genel detay

- Bakan Çavuşoğlu konuşma

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

Görüntü Dökümü

--------------------------İZMİT

-Partililerden görüntü

-Milletvekillerinin sloganlar sahneye gelmesi

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın konuşması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli) Görüntü Dökümü

------------------------SAKARYA

Kutlamalardan görüntü

Konuşmalar

Detaylar

Ateş edilmesi

Fotoğraf çeken gençler

Kutlamalar

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA (DHA) Görüntü Dökümü-HD

----------------------------SAMSUN

-Vatandaşların Kurtuluş yoluna gelmesi

-Vatandaşların kutlama yapması

-Meşalelerin yakılması

-AK Parti Milletvekili ve adaylarının kurtuluş yoluna gelmesi

-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın konuşması

-Havai fişeklerden detay

-Vatandaşların arabalarla konvoy yapıp kornaya basması

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-Tolga BİRGÜCÜ /SAMSUN, (DHA) Görüntü Dökümü

------------------------GAZİANTEP

- Konvoydaki araçlar

- Ak Parti İl binası

- Partililerin konuşmaları

- Kutlama yapan vatandaşlar

- Havayi fişek gösterisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

Görüntü Dökümü

------------------------TRABZON

-Kutlamalar

-Gerginlik yaşanması

-Şüpheli çanta

-Silahla havata ateş etme

-Detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM- Emre KOLTUK / DHA Görüntü Dökümü

--------------------ORDU

-Milletvekillerinin fotoğrafları

-AK Parti binası önünde kutlamadan görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın konuşması

-AK Partililerin kutlamasından detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) Görüntü Dökümü

-------------------------------BAYBURT

Bayburt sokakları detay

Kutlama detayları

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT,(DHA) Görüntü Dökümü

------------------------ÇANAKKALE

-AK Parti İl binası önünde Bülent Turan'ın davul çalmasından görüntüler.

-Bülent Turan açıklama görüntüsü.

-AK partililerin davul zurna kutlamaları ve araç konvoylarından görüntü.

-AK partili vatandaşlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) Görüntü Dökümü

--------------------------İZMİR

- Kutlama yapan vatandaşlardan görüntü

- Araç konvoylarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Kalyoncu ve Osmanağaoğlu'nun seçimleri takip etmesinden görüntü

- Her iki vekilin ve İl Başkanı Necat Karataş'ın basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

Görüntü Dökümü

-------------------------MANİSA

- CHP il başkanlığından görüntü

- MHP il başkanlığından görüntü

- AK Partinin meydandaki kutlamalarından görüntü

- AK Partililerin sevinci, havai fişek atılması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA,(DHA) Görüntü Dökümü

------------------------AYDIN

-AK Partililer'in araç konvoyundan ve sevinç gösterilerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) Görüntü Dökümü

-----------------------MARMARİS

- AK Parti binası önündeki caddede toplanan AK Parti ve MHP'liler

- AK Parti ve MHP'lilerin beraber davul zurna eşliğinde kutlaması görüntü

- AK Parti ve MHP'liler sloganlar

- Araç konvoyundan görüntü

- Ersin Tayfur ile röp.

- Araçlardan tekbir getirenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkıları

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) Görüntü Dökümü

----------------------KÜTAHYA

- Ak Parti önündeki kalabalığın,

- Yürüyüş

- Zafer Meydanı'ndaki kalabalık

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

Görüntü Dökümü

---------------------- DENİZLİ

- Meydandan görüntü

- Platformdakilerin zeybek oynaması

- Meydandaki kutlamalardan detay

- Meşale yakanlardan görüntüler

- Horoz heykelinden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Görüntü Dökümü

-------------------------UŞAK

- AK Partili vatandaşlardan sevinç gösterisi

- AK Parti ve Türk Bayraklarının sallanması

- AK Parti Uşak Teşkilatının konuşmaları

- Alandan Drone Görüntüleri

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA) Görüntü Dökümü

-----------------------------AFYONKARAHİSAR

- İl binası önündeki toplanan vatandaşlardan detay

- Vatandaşlar zaferi il binası önünde kutlarken detay

- Kutlamalara katılanlardan detay

- Araç üzerine çıkan vatandaşlardan detay

- Araç konvoylarından detay

- Anıtpark önünde toplanan vatandaşlardan detay

- Atıyla meydana gelen vatandaşlardan detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) Görüntü Dökümü

------------------KONYA

- Partililerin seçim sonuçlarını, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip etmesi

- Partililerin seçim sonuçlarını kutlaması

Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA) Görüntü Dökümü:

------------------------NEVŞEHİR

-Partililerin araç konvoyu

-Partililerin meşale yakması

-AK Parti İl Başkanlığı önündeki partitilerin sevinci

-Araçlarıyla geçen partililerin sevinç gösterileri

-Suriyeli çocukların bayrak sallayıp slogan atmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR,(DHA) Görüntü Dökümü

-----------------------------MALATYA

- Meşale

- Kutlamalar

- Bayrak sallayanlar

- Halay çekilmesi

- Vatandaşların coşkusu

- Parti müziklerine eşlik edenler

- Bakan Tüfenkci'nin konuşması

- Çocuklardan detaylar

- MHP milletvekili röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Görüntü Dökümü

-----------------------------SİVAS

-Kent meydanından görüntüler

-Araç konvoyu

-Meşaleler ile sonucu kutlayan partililer

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA) Görüntü Dökümü

-----------------------------TOKAT

-Kent merkezinden görüntüler

-Kutlama yapan partililer

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

Görüntü Dökümü

----------------------EDİRNE

-Kutlama yapan Ak partililer

-Ellerinde bayraklarla yürümeleri

-Davul-zurnaların çalması

-Meşale yakmaları

-Araç konvoyları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),(DHA) Görüntü Dökümü

-----------------------------ESKİŞEHİR

-MHP binası önünde davul zurna çalanların,

-Ak Parti önünde toplanan kalabalığın görüntüsü,

-Sevinç gösterilerinden ve meşale yakmalarından,

-Nabi Avcı'nın ve diğer milletvekilerinin kalabalığı selamlamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR/DHA Görüntü Dökümü

-----------------------------ŞANLIURFA

- İlçede sıkılan silahlar

- ilçenin genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Görüntü Dökümü

-----------------------------ŞANLIURFA

- AK Partililer sevinç gösterisinde bulunması

- Kent merkezinde araçlarıyla tur atanlar

- Parti önünde davul zurnayla halay çekenler

- Havai fişeklerin atılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------------ADIYAMAN

- Gölbaşı Caddesi

- Partililerin sevinç gösterisi

- Araçların korna çalması

- Ak Parti müziği

- Konvoy oluşturulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) Görüntü Dökümü

-----------------------------KAHRAMANMARAŞ

- Araç konvoyu

- Yol kenarındaki kalabalık

- Konvoydan detay

- Parti önünde toplanan kalabalık

- Halay çekmeleri

- İl başkanı Debgici'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Görüntü Dökümü

----------------------------ERZURUM

-Kamyonun üzerinde giden gençler

-Seda Yılmaz Türk Bayrağı pelerini ile

-Yaya ve araçlarla sevniç gösterisinde bulunanlar

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA) Görüntü Dökümü

----------------------------ISPARTA

- Araç konvoyundan kısa görüntü

- Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in konuşması

- Milletvekili seçilen Mehmet Uğur Gökgöz'ün kısa konuşması

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) Görüntü Dökümü

--------------------------BOLU

-Kutlamalardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

Görüntü Dökümü

----------------------------ZONGULDAK

-Madenci Anıtı'ndaki kutlamalar

-Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun'un açıklaması

-Araç konvoyu

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) ===================================================================

HDP' LİLER KUTLAMA

*********************************** HDP'LİLERDEN DİYARBAKIR'DA KUTLAMA SEÇİM sonuçlarının açıklanmaya başlaması ve HDP'nin yüzde 10 barajının geçtiğinin televizyonlarda yayımlyanması ile birlikte Diyarbakır başta olmak üzere HDP'liler sokağa döküldü. Diyarbakır'da kutlamalar HDP'nin önünde yapılarken, konvoy oluşturan partileler kent merkezinde kutlama turları atıyor. Kutlamalar sırasında havai fişekler patlatılırken, parti bayrakları ile kutlamalar kentin bir çok noktasında devam ediyor. HDP'LİLERDEN VAN VE HAKKARİ'DE KUTLAMA

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimileri'nde HDP'nin barajı aşması, Van ve Hakkari'de sevinçle karşılandı. Cadde ve sokaklara çıkan partililer, şehir turu düzenleyip, sevinç gösterilerinde bulundu.

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin barajı aşmasının ardından Van ve Hakkari'de partililer sokaklara döküldü. Cadde ve sokaklara çıkan HDP'liler, araçlarla şehir turu atıp, sevinç gösterilerinde bulundu. Sevinç gösterileri sırasında polis de geniş güvenlik önlemi aldı. Kent merkezindeki gösteriler sürüyor.