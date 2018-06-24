DHA SEÇİM  BÜLTENİ-16

1)SAADET PARTİSİ LİDERİ KARAMOLLAOĞLU OYUNU KULLANDI SAADET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, oyunu Çankaya Lisesinde kullandı.

Saat 14.00 sıralarında eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu birlikte oy kullanmak için okula gelen Temel Karamollaoğlu, 1067 no'lu sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Burada vatandaşların oy kullanmasını bekleyen Temel Karamollaoğlu, ardından eşi ile birlikte oyunu kullandı.Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Karamollaoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: "İnşallah huzurlu, rahat bir seçim geçiririz. Bu akşam neticeler ne olursa olsun inşallah memleketimiz için hayırlı olur temennisinde bulunuyorum. Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine, ümit ediyoruz ki kararlar alacak hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçilecek" dedi.

Karamollaoğlu, Suruç'ta yaşanan olaylarla ilgili sorulan soruya ise, "Üzücü haber geldi. Şu anda YSK konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da başka yerlerde de tekerrür etmez" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Karamollaoğlu'nun oyunu kullanması

-Karamolaloğlu'nun açıklaması ====================================================== BEYTÜŞŞEBAP'TA X-RAY'LI SEÇİM GÜVENLİĞİ ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde seçmenlerin oy kullandığı Beytüşşebap lisesinin girişyinde kurulan X-Ray cihazı ile seçim ve seçmen güvenliğıi sağlanırken, cihazın söz konusu okulun Hükümet kondağı, ve Adliye lojmanlarının yakınında olması nedeniyle konulduğu öğrenildi. Beytüşşebap ilçesindeki Beytüşşebap lisesinde oy kullanan seçmenler okul girişine polisler tarafından kurulan X-Ray cihazından geçtikten sonra okula alındılar. Cumhuriyet caddesinde bulunan lisenin hem hükümet konağı hemde Adliye lojmanlarının hemen yanında olduğu için böyle bir güvenlik önlemi alandığı belirtildi. Bölgedeki seçim güvenliği için polis, asker ve güvenrlik korucusundan oluşan binlerce kişi görev alırken, ilk kez oy kullanılan bir seçim yerine X-Ray'li bir güvenlik sistemi ile önlem alınması dikkat çekti. Görüntü Dökümü:

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-Lise'nin girişinde kurulan X-Ray cihazı

-Cihazdan geçip okula gidenler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAY/BEYTÜŞŞEBAP,(Şırnak),(DHA)- ======================================================= BAŞKAN ERCENGİZ AİLESİYLE SANDIĞA GİTTİ BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eşi ve oğluyla oy verdi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Özboyacı İlkokulu'na geldi. Başkan Ercengiz, eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz ile birlikte geldiği okuldaki 1122 numaralı sandıkta oy kullandı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yurttaşlık görevimizi yaptık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Demokrasinin gereği olan seçimler için bugün bir kez daha yurttaşın önüne sandık konuldu. Yoğun bir kampanya dönemi geçirildi. İlimize, ülkemize yakışan bir şekilde kampanya dönemini geçirdik" dedi.

MİLLETVEKİLİ ÖZÇELİK OYUNU AİLESİYLE KULLANDI

AK Parti Milletvekili ve Adayı Bayram Özçelik, eşi Melike ve oğulları Osman ve İlhan Selim ile birlikte Türk Hava Kurumu İlkokulu'na geldi. Ailesiyle birlikte oyunu kullanan Bayram Özçelik, "Oyumuzu kullandık. Türkiye'miz ve halkımız için hayırlara vesile olsun. Ülkemizdeki demokrasinin ilerlemesi ve gelişmesi adına, istikrar ve huzurun olduğu bir ortamda bu seçimlerin yapılıyor olması ülkemiz demokrasisi adına çok güzel bir gelişme, çok güzel bir duygu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Ali Orkun Ercengiz'in oy kullanması

- Ali Orkun Ercengiz'in açıklaması

- Bayram Özçelik'in oy kullanması

- Bayram Özçelik'in açıklaması

- Detay

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HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ===================================================== VAN VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU, OYUNU EŞİYLE BİRLİKTE KULLANDI VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu eşi Sevcan Zorluoğlu birlikte Edremit İlçesi'ndeki Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Vali Zorluoğlu ,Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu Edremit İlçesi'nde bulunan Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu'nda 1214 nolu sandıkta kullandı. Vali Zorluoğlu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, kentte oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Kaymakam arkadaşlarımızın ve güvenlik birimlerimizin verdiği bilgiler çerçevesinde, bütün sandıklarımız sabah vaktinden önce sandık kurulu başkanı, üyeleri ve güvenlik kuvvetlerimizle birlikte sandık bölgelerine zamanında ulaştırıldı. Van genelinde 640 bin seçmen 2 bin 51 sandıkta oy kullandı. Okullarımız zamanında açıldı. Herhangi bir eksiklik, aksaklık olmadı. Gerek seçim öncesi, gerekse bugün aldığımız tedbirler çerçevesinde şu ana kadar seçimi olumsuz etkileyecek, vatandaşlarımızın özgür ve hür iradeleriyle oy vermelerini kısıtlayacak herhangi bir hadise meydana gelmemiştir. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için de devlet olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------- -Valinin oy kullandığı okuldan genel görüntü

-Vali Murat Zorluoğlu'nun okula gelişi

-Oy kullanması

-Vali eşi Sevcan Zorluoğlu'nun oy kullanması

-Vali Zorluoğlu'nun açıklaması

-Detaylar Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- ====================================================== TRAKYA SANDIK BAŞINDA (3)

GELİNLİKLE SANDIĞA GELDİ Edirne'de oturan 28 yaşındaki Aykut ve Nihan Akar çifti Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için damatlık ve gelinlikle sandık başına giderek oy kullandı. Akar çifti düğün hazırlıklarının bir kısmını tamamladıktan sonra vatandaşlık görevlerini de yerine getirmek için Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu'na geldi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında okula girerek 1242 numaralı sandığa giden çift bir süre oy sırasında bekledi. Daha sonra ise birlikte oy kullandı.

İngilizce öğretmeni Nihan Akar düğün hazırlıkları arasında oy kullanmayı da sıkıştırdıklarını belirterek, "Çok erken düğün hazırlıklarına. Seçimler içinde oy kullanacağımız içinde hemen okula geldik. Heyecanlı hem düğün için hem de seçimler için. Zamanı iyi değerlendirerek oyumu kullandık ve akşam ki düğün için hazırlıklarına devam edeceğiz" dedi. Düğün tarihlerini çok önceden aldıkları için iptal ettirmediklerini anlatan damat Aykut Akar ise düğün salonu bulmakta güçlük çektiklerini ifade ederek, "Biz çok önden planlamıştık ama seçimler denk geldi. Malum düğün salonu bulmak çok zor iptal ettirmedik. Seçimde oyumuzu kullandık, şimdi düğün hazırlıklarına devam edeceğiz. Hem bizim için hem de ülkemiz için çok önemli bir gün. Oylarımız vatana millete hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Akar çifti oy kullandıktan sonra akşam yapılacak düğün hazırlıklarına devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Gelin ve damatın okula gelmesi

-Sınıfa yürümesi

-Sırada beklemesi

-Oy kullanmaları

-Okuldan çıkışları

-Akar çifti ile röp.

-Genel görüntüler Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- ========================================================== BURDUR'DA VATANDAŞ SANDIĞA GİTTİ (2)

50 SEÇMEN İÇİN SEYYAR SANDIK Burdur'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde seyyar sandık uygulaması kapsamında iki sandıkta toplam 50 seçmen oy kullandı. Seyyar sandıklar görevliler ve polis koruması eşliğinde yatalak durumda olan seçmenlerin evlerine götürülerek, oy kullanmaları sağlandı.

'HASTAMIZI GÖTÜRMEMİZ ÇOK ZORDU'

Seyyar sandık uygulamasıyla oy verenler arasında yaklaşık 3 yıldır yatalak durumda olan Vesile Deniz (87) de yer aldı. Sandık görevlilerinin evine getirdiği sandıkta oyunun kullanan Vesile Deniz'in eşi Sadık Deniz uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Hastamızı götürmemiz çok zordu. Çok güzel bir uygulama. Allah razı olsun" dedi.

Sandık Kurulu Başkanı Sedat Ekizler de "Bu yıl ilk defa seyyar sandık uygulaması başladı. Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenler daha öncesinde sağlık kurulu raporu alarak Seçim Kurulu'na müracaat etti. Seçim Kurulu'nun uygun gördüğü seçmenler aynı sabit sandıkta olan ikametlerine gelerek oylarını kullandırdık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Seyyar sandık görevlilerinin eve gelişi

- Sedat Ekizler açıklaması

- Oy kullanma

- Sadık Deniz'in açıklaması

- Seyyar sandığın gidişi

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HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ====================================================== GELİNLİK VE DAMATLIKLA OY KULLANMAYA GELDİLER KONYA'da Samet ve Canan Uyar çifti, düğünlerinden önce gelin ve damatlıklarıyla oykullanacakları okula gelerek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı.

Bu akşam dünya evine girmeye hazırlanan Samet ve Canan Uyar çifti, düğün öncesi merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahalllesi'ndeki Abidin-Saniye Erçal İlkokul'a gelerek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı. Uyar çiftine,oy kullanmaya gelen diğer seçmenlerde yoğun ilgi gösterdi. Bazı seçmenler, çiftle fotoğraf çektirdi. Bugün çifte mutluluk yaşadıklarını belirten Samet ve Canan Uyar, "Bugün hem bizim, hem de milletimiz için önemli bir gün. Bizde vatandaşlık görevisini yerine getirdik. Bugün inşallah çifte mutluluk yaşarız. Milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun."dedi.