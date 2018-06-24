DHA SEÇİM BÜLTENİ-18

1 - Şanlıurfa Valisi Erin Suruç'ta her türlü tedbir alındı ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, blok oy kullanıldığı iddia edilen, oy pusulularının ele geçirildiği ve kavgaların yaşanmasıyla gündeme gelen Suruç ilçesinde her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

Ramazan bayramından bir gün önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla gündeme gelen Suruç'ta, saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başladı. Ancak, ilçenin değişik mahallelerindeki okullarda gerginlik yaşandı. Bir okulda blok oy kullanıldığı öne sürülürken, polisin ateş açarak durdurduğu bir otomobilde ise 4 çuval mühürlü oy pusulası ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Son olarak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanımı sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Sandık başında başlayıp okul dışında devam eden bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polislerin havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdığı kavgada yaralanan 3 kişi, Suruç'taki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu ve zırhlı araçların okul çevrelerinde konuşlandırıldığı ilçede yaşananlara ilişkin Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yazılı açıklama yaptı. Sosyal medyada çıkan olaylarda ölenler olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına değinilen açıklamada, Suruç'ta her türlü önlemin alındığı vurgulanarak şöyle denildi

İlimiz Suruç ilçesinde 14062018 günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır. Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç’tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Basın yayın kuruluşlarından Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul bahçesinde polis havaya ateş açması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

HaberAli LEYLAK-Kamera-ŞANLIURFA-(DHA) GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE ================= 2 - Başbakan Yardımcısı Akdağ: Vatandaşlarımız sandıklara koştu ERZURUM, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, annesi Zekiye ve eşi Fatma Akdağ ile birlikte Erzurum'da oyunu kullandı. Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inandığını söyleyen Akdağ, "Vatandaşlarımız sandıklara koştu" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'ndeki Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne geçerek burada bulunan 1123 No'lu sandıkta annesi Zekiye ve eşi Fatma Akdağ ile birlikte oyunu kullanan Recep Akdağ, vatandaşlarla sohbet etti. Kullanılan oyların ükeye, vatana ve millete hayırlı uğurlu olmasını dileyen Akdağ okul çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız büyük bir sorumlulukla sandıklara koştular. Sabah erken saatlerde de bazı sandıkları ziyaret etmiştim. Gerçekten inanıyorum ki büyük bir katılım olacak. Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum. Demokrasinin güzelliği bu günlerdir. İki aya yakın süredir partiler, cumhurbaşkanı adayları hepimiz vatandaşlarımızla hemhal olduk, çalıştık, koşturduk, bugün inşallah bunun semeresini milletçe alacağız."

Öte yandan sağlık ekibinin oy kullanması için hastaneye yaşlı bir kadını getirdiğini gören Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kutsal bir görev yaptıklarnı belirterek ekibi tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tevfik İleri Anadolu Lisesi

-Recep Akdağ ve yakınlarının okula gelmesi

-Sandık görevlileri ile tokalaşması

-Recep Akdağ'ın oyunu kullanması

-Yaşlı kadın ile konuşması

-Recep Akdağ'ın açıklaması Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)

02.49 dk 312 mb) ============= 3- 99 yaşındaki Ahmet Dede, sandığa gitti Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da 99 yaşındaki Ahmet Özer, oğlu ve gelininin yardımıyla sandığa gidip oyunu kullandı.

Ardahan'da 7 çocuğu, 67 torunu ve torunun çocuğu bulunan Ahmet Özer, Çumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için oğlu ve gelinin yardımıyla mahalledeki Atatürk İlköğretim Okulu'na gitti. Görme ve işitme sorunu yaşıyan Ahmet Özer, oğlu ve gelinin yardımıyla okulun merdivenlerini güçlükle çıkarak 1037 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bugüne kadar kullandığı oy sayısını hatırlamadığını belirten Ahmet Özer, "Birinci ve ikinci dünya harbini gördüm. Seçim, vatanımıza hayırlı olur inşallah" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ahmet Özer’in oy kullanacağı okula gelişi

-Ahmet Özer ile röp.

-Yakınları tarafından merdivenlerden çıkışı

-Oy kullanışı

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA) ========= 4 - Sandık güvenliği merkezinden sosyal medya uyarısı İZMİR Barosu tarafından seçimlerde sandıklarda yaşanabilecek sorunların çözümü için kurulan sandık güvenliği merkezi seçmenden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, çok sayıda asılsız ihbar aldıklarını belirterek, "Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımlara inanmayın. Sandıklara, sandık başında sahip çıkın" dedi. Yaklaşık iki aydır düzenlediği sandık güvenliği eğitimleri ile 300’den fazla avukata ve ilgi duyan çok sayıda yurttaşa sandık güvenliği eğitimi veren İzmir Barosu, oluşturduğu sandık güvenliği merkezi ile sandıklarda yaşanan sorunlara hukuki destek sağlıyor. Merkeze ulaşan şikayetlerden sonra sorunun yaşandığı sandıklara görevli kişilerin ulaştığını söyleyen İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, oyların kullanılmaya başlanmasından sonra bir çok sorunu çözdüklerini, aynı oranda da asılsız ihbar aldıklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların çoğunun asılsız olduğunu söyleyen Çetin,"Sandık güvenliği merkezimizde görevli arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışıyorlar. Gelen ihbarları şikayetleri değerlendiriyoruz. Gece 24.00’ kadar çalışacağız. (0 232) 463 00 14 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Her türlü ihbarı dikkate alıyoruz. Ancak sosyal medya üzerinden çok sayıda asılsız ihbar alıyoruz. Sandık başında olan arkadaşlarımızı gereğini yapıyor. Şikayetlerin geldiği bölgedeki arkadaşlarla irtibata geçip kontrol ediyoruz" dedi.