DHA SEÇİM BÜLTENİ 3

1 - Afyonkarahisar'da seçmenler sandığa gitti AFYONKARAHİSAR'da seçmenler sandık başına giderek oylarını kullandı.

Afyonkarahisar'da seçmenler oy kullanma işleminin başladığı saat 08.00'den itibaren oy kullanmak için sandıklara gitti. Merkez Osmangazi Mahallesi Mehmet Yağcıoğlu Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi görevlilerin hazırlıklarını tamamlamasıyla başladı.

Oy kullanmaya eşleri, çocukları, anne ve babaları ile birlikte gelen seçmenleri, kapıda mahalle muhtarları karşıladı. Seçmen bilgi kağıdı olmayanlara mahalle muhtarları yardımcı oldu. Oy kullanma işlemine gelen bazı vatandaşlar günün anısına aileleriyle birlikte özçekim yaptı. Polis ekipleri oy kullanma işlemleri esnasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Oy kullanan seçmenler, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Oy kullanmaya bisikletiyle birlikte gelen Hacer Öztürk, hayırlı bir lider çıkması için oy kullandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vatandaşlar oy kullanmaya gelirken

- Okul içerisinden detay

- Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan detay

- Görevlilerden detay

- Oy kullanan vatandaşlardan detay

- Sandıktan detay

- Oy kullanmaya gelen vatandaş ailesi ile birlikte öz çekim yaparken

- Oy kullanan vatandaşlar okuldan ayrılırken detay

- Oy kullanmaya bisikleti ile gelen bayandan detay

- Halil Gül röp

- Arif Zenger röp

- Osman Ateş röp

- Hacer Öztürk röp

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

(KJ, HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

================= 2 - Trakya sandık başında EDİRNE, Tekirdağ ile Kırklareli'nde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'den itibaren başladı. Oy verilen merkezlerde yoğun katılım gözlenirken, Trakya'da 4 bin 80 sandıkta 1 milyon 319 bin 977 seçmenin oy kullanacağı belirtildi. Bu seçimde ilk kez kullanılan seyyar sandık, Edirne'de Aysel Ersoy'un evine gitti. Yaşlı kadın evinin odasında oyunu kullandı. Edirne'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine katılmak için İlhami Ertem Anadolu Lisesi’ne gelenler sandıkların önünde kuyruk oluşturdu. Seçmen kontrolü ardından sandık başkanlığınca oy kullanacak olan kabine cep telefonlarıyla gitmelerine izin verilmezken, üzerinde ‘evet’ ya da 'tercih' yazılı mühür ile Cumhurbaşkanı adaylarının bulunduğu oy pusulasıyla, partilerin bulunduğu milletvekili oy pusulaları verildi. Kabinlerde kullanılan oylar tek zarfla şeffaf sandıklara atıldı. Edirne genelinde referanduma yoğun katılım olduğu gözlendi. Edirne’de YSK verilerine göre 4'ü cezaevi, 8'i seyyar olmak üzere 1011 sandıkta 310 bin 674 seçmen oy kullanacak. Sabah erken saatlerde oy kullanmak için İlhami Ertem Lisesi'ne gelen Sibel Mutlu (25), herkesin oy kullanması gerektiğini belirterek, "Geleceğimiz için oy kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden sabah erkenden gelip oyumu kullandım. Seçimlerimiz ülkemize hayırlı olsun" dedi.

SEYYAR SANDIK İLK KEZ KULLANILDI Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ilk kez uygulamaya başlanan seyyar sandık uygulamasıyla Edirne'de önceden doktor raporuyla İl Seçim Kurulu'na başvuran 21 seçmen evinde oylarını kullandı. Seyyar sandıklardan biri 74 yaşındaki Aysel Ersoy'un (74) Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Minibüsle eve gelen sandık başkanı ve üyeler ellerinde şeffaf sandık, oy pusulası, kartondan kabin taşıdı. İlkyaz apartmanın 6'ncı katında oturan Aysel Ersoy'un evine giren sandık kurulu önce kimlik ve seçmen kayıt kontrolü yaptı. Daha sonra ise Ersoy'a oy pusulaları ve nasıl oy kullanılacağına dair bilgiler verdi. Yatalak olduğu için hareket edemediğini ve seyyar sandığı bu yüzden istediğini ifade eden Ersoy, "Ben yaşlandım ayaklarım tutmuyor bu nedenle evimden çıkamıyorum. Seyyar sandık uygulamasını beğendim. Herkesin oy kullanması gerekiyor" dedi. Sandık Başkanı Tekin Kayhan oy pusulalarını Aysel Ersoy'a verdi. Evinin odasındaki sehpaya kartondan oy kabini kuruldu. Ersoy, oy kullandıktan sonra 8801 numaralı şeffaf sandığa zarfı atarak oy kullandı. Edirne'nin yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli'nde de oy verme işlemi sabah 08.00'da başladı. Seçmenlerin yoğun olarak seçimlere katıldığı gözlendi.

TRAKYA'DA 1 MİLYON 319 BİN SEÇMEN KAYITLI YSK verilerine göre, İl Seçim Kurulu'nca Edirne kent genelinde 4'ü cezaevi, 8'i seyyar olmak üzere 1011 sandıkta 310 bin 674 seçmen oy kullanacak. Kırklareli'nde ise 6'sı cezaevi, 7'si seyyar toplam 884 sandıkta 272 bin 674 seçmen sandığa giderek oy verebilecek. Tekirdağ'da ise 10 cezaevi, 11 seyyar sandık olmak üzere toplam 2 bin 185 sandıkta 736 bin 589 seçmen seçimlerde oy kullanacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okula gelen seçmenler

-Koridorlardaki sıra

-Oy kullananlar

-Şeffaf sandıklar

-Oy pusulası detay

-Oy kullanma kabinleri

-Oy kullananlarla röp.

-Okuldan çıkanlar

-Seyyar sandık aracı

-Sandığın indirilmesi

-Apartmana girilmesi

-Seyyar sandığın eve getirilmesi

-Aysel Ersoy ile röp.

-Oy kabini konulması

-Ersoy'un oy kullanması ve sandığa atması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ,(DHA) ============= 3 - Bursa'da seyyar sandık hizmette Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - 24 HAZİRAN Seçimlerinde ilk kez yürürlüğe giren seyyar sandık uygulamasından Bursalı vatandaşlar da faydalandı. Osmangazi ilçesinde erken saatlerde başlayan çalışmayla gün içerisinde yatalak 21 seçmen oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) tarafından 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk kez kullanılacak seyyar sandık uygulaması kapsamında Bursa'da da çalışmalar erken saatte başladı. Saat 07.00 itibariyle hazırlıklarına başlayan 8801 nolu seyyar sandık kurulu Osmangazi ilçesinde 21 adresi ziyaret etmek için yola çıktı. Toplamda 10 kişiden oluşan kurul daha önceden başvuru yapmış engeli ya da hastalığı nedeniyle yatalak olan seçmenlerin evlerinde oy kullanabilmesi için seyyar sandığın yanı sıra gizliliğin korunabilmesi için seyyar paravan da kullandı. Sandık başkanı Necip Çelik uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastalığı, engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerimizin oylarını kullanmaları için yapılan bir uygulama, ilk defa biz bu sene bunu gerçekleştireceğiz. Toplam Ssmangazi ilçesinde 12 mahalleye gideceğiz, 21 tane seçmenimizi ziyaret edeceğiz. Saat 17.00'a kadar bütün bu seçmenlerimizin evlerine giderek oylarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayacağız. Ekibimiz, beş tane siyasi parti temsilcisi, bir başkan, bir memur, iki tane emniyet görevlisi ve bir şoför olmak üzere 10 kişiden oluşuyor." dedi.

"BÜYÜK KOLAYLIK" Epilepsi ve geçirdiği felç nedeniyle 8 aydır yatağa bağımlı olan 89 yaşındaki Esma Duman'da oyunu seyyar sandıkta kullandı. Duman'ın kızı Selvinaz Duman yaptığı açıklamada önceki seçimlerde yaşlılığı nedeniyle zorluk yaşadıklarını, bu uygulamanın kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi. Duman, "Annemin aklı başında, istiyordu zaten böyle bir şey olsun ama gidemeyecek durumdaydı. Geçen seçimlerde de çok sorun çıkmıştı, zor yürüyordu. Çok güzel bir uygulama olmuş çok memnun kaldık. Seçimlerden önce aile doktorumuz aradı ve böyle bir uygulamanın olduğunu söyledi. Biz de katılmak istiyoruz dedik. Basit bir dosya doldurup muhtarlığımıza teslim ettik ve sabah arayıp evimize geldiler." şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kurulun hazırlanması araca binmesi -Sandık başkanı ile röportaj -Evlere girilip oy kullanma işlemi -Hasta yakını Selvinaz Duman ile röportaja

392 MB ============== 4 - Van, Hakkari ve Bitlis'te 3349 sandıkta oy verme işlemi başladı Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN-BİTLİS-HAKKARİ,(DHA)-CUMHURBAŞKANI ve Milletvekili Genel seçimleri için Van, Bitlis ve Hakkari’de oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.Sabah saatlerinden itibaren 1 milyon 7 bin 354 seçmen, 3 bin 349 sandıkta oy kulanmaya başladı.