DHA SEÇİM BÜLTENİ-3

İZMİR'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'na yüzde 34.61 oranında oy çıktı. Millet İttifakı ise sandıktan yüzde 53.44 oranında oy aldı. İzmir'de CHP dahil her partinin oyu düşerken HDP'ninki arttı. Milletvekili sayısı 26'dan 28'e çıkan İzmir'de her parti vekil sayısını korudu, fazladan 2 vekili İYİ Parti çıkardı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı'na İzmir'de yüzde 53.44 oranında oy çıktı. Millet İttifakı'nda en yüksek oyu CHP aldı. CHP'nin oyu, yüzde 42.02. Yine ittifak içerisinde yer alan İYİ Parti'nin İzmir'deki oyu ise yüzde 11.09. Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi de İzmir'de yüzde 0.80 oranında oy aldı.34.61 oranında oy alan Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerden AK Parti'ye İzmir'de yüzde 27.98 oy çıktı. İttifakta yer alan MHP, yüzde 6.23 oy aldı.İYİ Parti'ye en yüksek oy Tire'den çıktı. CHP'li belediyenin bulunduğu Tire'de CHP'ye yüzde 34.02 oy çıkarken, İYİ Parti ise yüzde 18.74 oranında oy aldı. İYİ Parti, AK Partili belediyenin olduğu Selçuk'ta da diğer ilçelere göre yüksek oy aldı. Buradan İYİ Parti'ye yüzde 13.68 oy çıktı. Cumhur İttifakı, en düşük oyu Narlıdere'den aldı. Yüzde 15.58 oy alan ittifakta, AK Parti'ye yüzde 12.96, MHP'ye ise 2.63 oranında oy çıktı. Cumhur İttifakı en yüksek oyu Kemalpaşa'dan aldı. AK Partili belediyenin olduğu ilçede AK Parti'ye yüzde 39.83, MHP'ye ise yüzde 11.10 oy çıktı. MHP OYLARI YARI YARIYA ERİDİ İzmir'de CHP, AK Parti, MHP ve HDP milletvekili sayısını korudu. Bu seçimlerde ilk kez parti olarak yer alan İYİ Parti de İzmir'de 2 vekil çıkardı. Sandık sonuçlarına göre, İzmir'de MHP oylarında ciddi bir düşüş yaşandı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir'de 11.4 oy oranına sahip olan MHP'ye İzmir genelinden bu kez yüzde 6.23 oranında oy çıktı.CHP'nin oylarında da gerileme yaşandı. 1 Kasım 2015'te yüzde 46.8'lik oy oranı yakalayan CHP, 24 Haziran'da yüzde 42.2' ye geriledi. AK Parti oylarında da düşüş yaşandı. 2015 genel seçimlerinde yüzde 31.0 oyu bulunan parti, bu kez 27.89 oranında oy alabildi. HDP ise İzmir'de oyunu yükseltti. 1 Kasım'da yüzde 8.6 alan HDP, 24 Haziran seçimlerinde 11.31 oranında oy aldı. İYİ Parti'ye İzmir'den yüzde 11.09 oranında oy çıktı. İYİ Parti'ye Tire ve Selçuk'ta yüksek oy çıkması dikkat çekti.

ISPARTA'da, tercihinin mühürlü olduğu oy pusulasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Isparta'da, oy kullandıktan sonra çektiği pusulanın fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamında, Zübeyde Hanım İlkokulu 1224, ŞAİK Anadolu Lisesi 1290, Kaçıkoç Anadolu Lisesi 1304, Nazmi Toker Ortaokulu 1388, Mustafa Gözütok Ortaokulu 1140 ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 1025 numaralı sandıklarda oy kullandıktan sonra pusulanın fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşan 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Ayrıca 3 kişi hakkında da iş yerini açık bulundurduğu gerekçesiyle seçim yasağı kapsamında işlem yapıldı. Seçim günü il merkezinde 13, ilçelerde 5 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üsteğmen İsmail K. ile üniversite öğrencisi Harun G., dün oy kullanmaya gittikleri okullarda polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli ve Tekirdağ cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce açığa alınan havacı üsteğmen İsmail K. ile Bilkent Üniversitesi öğrencisi Harun G., dün Eskişehir'de, dün sabah saatlerinde, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullanmak üzere gittikleri okullarda gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne götürülen ve 'terör örgütü üyesi olmak' ile suçlanan İsmail K. ve Harun G.'nin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR, (DHA) -

4)ERDOĞAN VE İNCE, ANTALYA'DA PARTİLERİNİ SOLLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Antalya'da partilerinin aldığı oy oranını solladı.24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ak Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre Antalya'da yüzde 42.82 oranında oy aldı. Ak Parti Antalya'nın tamamında genel seçimlerde 34.82 oranında oy alırken, Erdoğan partisine 8 puan fark attı.CHP ise Antalya'nın genelinde yüzde 29,24 oranında oy aldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Antalya'da 38,79 oranında oy aldı. İnce, 29,24 oranında oy alan partisine 9,5 puan fark attı.

Liderlerden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, SP Lideri Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partilerinin aldığı oy oranından daha düşük oy olan cumhurbaşkanı adayları oldu.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) -

