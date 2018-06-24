DHA SEÇİM BÜLTENİ-34

KONYA'NIN GENÇ MİLLETVEKİLİ SELMAN ÖZBOYACI OLDU AK Parti'den milletvekili seçilen Selman Özboyacı (29), Konya'nın en genç milletvekili oldu.

Partisinin seçim kordinasyon merkezinde tebrikleri kabul eden Selman Özboyacı, "Bu zafer bilhassa Cumhurbaşkanımız açısından muhteşem bir zafer. Bizden dualarını esirgemeyen bütün mazlum Müslüman kardeşlerimize burdan selam gönderiyorum. Onların duaları boşa çıkmadı. Rabbim bize muhteşem bir zafer nasip etti. Benim için çok ayrı bir durum, çok ayrı bir şeref. Çok büyük bir şeref duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle Konya'dan en genç milletvekili bugün seçilmeyi rabbim bana nasip etti. İnşallah bizlerde gençliğimizin verdiği enerjiyle Konya için, Konyalı hemşehrilerimiz için Konya'nın projeleri için koşturmaya devam edeceğiz."dedi. "TÜRKİYE GENÇLEŞEREK YOLUNA DEVAM EDECEK" Türkiye'nin gençleşerek güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ifade eden Özboyacı, "600 tane milletvekili adayımızdan 57 tanesi 25 yaş altıydı. Benim gibi 30 yaş altında da çok ciddi rakamda milletvekili adayımız vardı. Bugün sonuçların tamamı açıklandığında göreceksiniz parlamentoda 30 yaş altındaki gençler Ak Parti'yi çok ciddi bir şekilde parlamentoda temsil edecek. İnanın cumhurbaşkanımızın gençlere veridği gdeğer çok çok büyük. İnşallah biz bunların yansımasını sadece bugün değil önümüzdeki yerel seçimlerde de göreceğiz. Ben Ak Parti'nin gençlik kolları yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bunu şimdiden genç kardeşlerimize müjdesini veriyorum. Allahın izniyle Ak Parti gençleşerek, Türkiye gençleşerek mücadelesine güçlü bir şekilde devam edecek."diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Selman Özboyacı röp.

- Özboyacı'nın tebrikleri kabulu Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) =========================================== İZMİT'TE KUTLAMALARDA YAŞANAN TARTIŞMAYA BİBER GAZLI MÜDAHALE İZMİT'te, seçim sonuçlarını kutlayan AK Partililer ile CHP'liler gençler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. İzmit'te, AK Partililer seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından kutlamalarda bulundu. İddiaya göre; AK Partililer, Hürriyet Caddesi'nde araçlarla konvoy yaparak geçerken cadde üzerindeki CHP İzmit İlçe Başkanlığı'nın önüne çıkan partililerle aralarında laf dalaşı oldu. AK Partili ve CHP'liler arasında arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı sıktı. Hürriyet Caddesi polis ekipleri tarafından ulaşıma kesildi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe binasına gelerek, bilgi alırken, yetkilileri arayarak önlem alınmasını istedi. Biber gazından etkilenen yaklaşık 15 CHP'liye parti binasına gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Biber gazından etkilenen bazı partililer Seka ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Biber gazından etkilenen gençlerin ambulanslara alınması

-Parti binası önünde Çevik Kuvvet ekipleri

-Polisin partilileri sakinleştirme çalışmaları HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA ============================================== GAZİANTEP'TE, AK PARTİLİLER'DEN KUTLAMA GAZİANTEP'te, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini, AK Partililer konvoy düzenleyerek kutladı.

Bugün gerçekleşen seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, kentte seçmenlerin yüzde 63,9'u Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Erdoğan'ın elde ettiği başarı haberi üzerine çok sayıda partili parti binası önünde toplandı. Partililer havai fişekle kutlama yapıp, araçlarıyla kentte tur attı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konvoydaki araçlar

- Ak Parti İl binası

- Partililerin konuşmaları

- Kutlama yapan vatandaşlar

- Havayi fişek gösterisi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ===============================================

ISPARTA'DA SEÇİM KUTLAMASI ISPARTA'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Partililer kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte Isparta'daki Ak Partililerin kutlaması parti binası önünde başladı. Seçim sonuçlarını buradan takip eden partililer yöneticilerle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Kutlamalar daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda devam etti. Davul zurna eşliğinde yapılan kutlamalara partililer Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla katıldı. Kutlamalar gece geç saate kadar sürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araç konvoyundan kısa görüntü

- Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in konuşması

- Milletvekili seçilen Mehmet Uğur Gökgöz'ün kısa konuşması HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ============================================= ADIYAMAN'DA AK PARTİ'LİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından AK Parti'liler, sokaklara dökülerek, kutlama yaptı.

Adıyaman'da, seçim sonuçlarını televizyon ve internet sitelerinden takip eden AK Parti'liler, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy alması ve partilerinin birinci olması ile birlikte sokaklara çıktı. AK Parti il binası önünde toplanarak kutlama yapan kalabalık daha sonra araçlarıyla da şehir turu attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölbaşı Caddesi

- Partililerin sevinç gösterisi

- Araçların korna çalması

- Ak Parti müziği

- Konvoy oluşturulması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) =========================================== BOLU'DA AK PARTİLİLER SEÇİM SONUÇLARINI KUTLADI BOLU'da, AK Partililer seçim sonuçlarını Demokrasi Meydanı'nda meşaleler yakıp, havai fişekler atarak kutladı. Bolu'da seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından partililer Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada, toplanan partililer havai fişek ve meşalelerle kutlamalar yaptı. AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da alana getirilen TIR'ın üzerinde vatandaşları selamladı. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay partililere hitaben konuşma yaptı. Partililer sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Bir eliyle Rabia diğer eliyle Bozkurt işareti yapanlar sevinç gösterilerinde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kutlamalardan görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

============================================ ANTALYA'DA COŞKULU SEÇİM SONUCU KUTLAMASI ANTALYA'da Ak Parti'liler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği kesin olmayan seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı. Ak Parti'lilerin sevincine MHP'liler de eşlik etti.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Antalya Ak Parti İl Binası önünde toplanan partililer, çevre yolunu trafiğe kapattı. Ak Parti'lilere, MHP'liler de eşlik etti. Şarkı ve marşlar eşliğinde meşaleler yakıp ellerindeki Türk bayraklarını sallayan partililer, 'Rabia' ve 'Bozkurt' işareti yaptı. İl binası önündeki üst geçidi dolduran partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde slogan atarak sevgi gösterisinde bulundu. Genç kızlar, ellerindeki bayrakları sallayarak 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırdı. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra meşale şovlarının yapıldığı kutlamalarda, Ak Parti marşları çalındı.

Her yaştan partilinin katıldığı kutlamalarda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Araçlar arasında halay çekenler ilginç görüntüler oluşturdu. Kimileri oyun havası şarkılarına oynayarak eşlik etti. Araçlarının camlarından parti bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının fotoğrafının olduğu bayraklar sallayan partililere, yol kenarındaki vatandaşlar alkışlarıyla eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kutlamalardan görüntü

- Genel detay Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA) ============================================ MHP İZMİR’DE BURUK SEVİNÇ MHP, İzmir’de her iki bölgeden birer milletvekili çıkardı. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Kalyoncu birinci bölgeden, İşadamı Tamer Osmanağaoğlu ise ikinci bölgeden, meclise girdi. MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise, İzmir’de kaybedilen oylar için üzüntülü olduklarını dile getirerek, HDP’nin başarısının arkasında CHP’nin desteği olduğunu öne sürdü. MHP’nin İzmir listesinden mechlise giren her iki bölgenin ilk sıralarında bulunan Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, seçim gelişmelerini il binasında, İl Başkanı Necat Karataş ve partililerle birlikte izledi. İlk sonuçların açıklanmasının ardından partililer sevinse de, Osmanağaoğlu ve Kalyoncu, son ana kadar soğukkanlılıklarını korudu. İzmir'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 11.4 alan parti 24 Haziran'da yüzde 6.23'e geriledi. Partinin ülke genelinde aldığı 11.19 oy oranı partilileri mutlu etse de, İzmir’deki oyların düşmesi sevince gölge düşürdü. MHP yeni İzmir milletvekili Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte MHP il binasında basın açıklaması yaptı. Karataş, "İzmir’deki oylarımızın düşmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak bir yandan da, böyle iki kıymetli insanı TBMM’ye göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. HDP’nin İzmir’de bizden yüksek oy almış olmasının sebebini, HDP’liler kendisi söyledi zaten. Kendileri CHP’ye, 'Siz bize 1 milyon oy verin, biz size ikinci turda 6 milyon oy verelim' demişti. Burada CHP’nin bariz desteği görülüyor. Biz bölücü uzantısı bir partinin TBMM’de olmaması kanaatindeyiz" dedi.

'MHP BU SEÇİMDEN İSTEDİĞİNİ ALARAK ÇIKMIŞTIR'

Tamer Osmanağaoğlu partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öngörüsüyle Türkiye’yi daha huzurlu ve güvenli bir yere taşımak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "MHP bu seçimden istediğini alarak çıkmıştır. Seçim sonuçlarını cumhur ittifakına hayırlı olmasını bizlere ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi. MHP’nin İzmir’de çıkardığı bir diğer vekil Prof. Dr. Hasan Kalyoncu ise, "Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Bu dönemde tüm aday arkadaşlarımızla birlikte sahada çok güzel çalışma yaptık. İlçelerimizin tamamında vatandaşlara ulaşmak için her türlü çabayı sarf ettik. Vatandaşa ülkenin problemlerini, devletin durumunu anlattık. MHP’nin ülkenin bekası için teminat olduğunu söyledik. Bundan önceki yılların da bunu gösterdiğini anlattık. Herkes özveriyle çalıştı. Biz bu ülkeye ve millete hizmet için yola çıktık. Bu ülkeyi lider ülke yapmak için yola çıkık. Sonuç olarak Cumhur İttifakı kazanmıştır"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kalyoncu ve Osmanağaoğlu’nun seçimleri takip etmesinden görüntü

- Her iki vekilin ve İl Başkanı Necat Karataş’ın basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ============================================= TRABZON’DA KUTLAMALAR SIRASINDA ŞÜPHELİ ÇANTA PANİĞİ TRABZON’da AK Partililer\ cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü. Kent merkezinde kutlama alanında şüpheli çanta paniğe neden olurken, Araklı ilçesinde de bazi vatandaşlar ilçe merkezinde ve araçlarıyla oluşturdukları konvoydan silahlarıyla havaya ateş açarak kutlama yaptı. Kentte, kesin olmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı yüzde 70'in üzerindeki oy ve milletvekili seçiminde alınan yüzde 58'i aşan oy oranı AK Partileler tarafından coşkuyla kutlandı. Atatürk Alanı’ndaki AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, meşaleler yakıp, sloganlar attı. Bu sırada İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı binasının, AK Parti İl Başkanlığı binasına yakın yerde oluşu nedeniyle iki parti mensupları arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. Gerginliğin sürmesi üzerine AK Partili yetkililer alandaki otobüse ait hoparlörlerden uyarılarda bulunarak kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Çok sayıda polis ekibinin de takviye olarak sevk edildiği bölgede gerginlik büyümeden önlendi. Kalabalık daha sonra kutlamalarını alanda sürdürdü.

BİR YERDE PANİK, BİR YERDE KUTLAMA

Bu arada kutlamaların yaşandığı Atatürk Alanı Meydan Parkı’nda şüpheli bir çantanın bomba olabileceği şüphesiyle polis ekipleri harekete geçti. Kutlamaların sürdüğü alanda paniğe neden olan çantanın çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyip alana kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanlarınca incelenen şüpheli çanta boş çıktı. Şüpheli çantanın boş çıkması üzerine ekipler güvenlik şeritlerini kaldırarak alanı yaya trafiğine açtı. Yaya trafiğine açılan alana kurulan platform önüne gelen kalabalık kemençe eşliğinde horon oynayarak kutlamalarına devam etti. ARAKLI DA SİLAHLI KUTLAMA

Öte yandan resmileşmeyen sonuçlar, ilçelerde de kutlanmaya başlandı. AK Parti Araklı ilçe binası önünde toplanan yüzlerce vatandaş, sonuçları coşkuyla kutladı. AK Parti ve Türk bayrakları sallayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde sloganlara atan kalabalıktan bazıları ve ilçedeki sahil yolunda oluşturulan araç konvoyundaki vatandaşlar da silahlarıyla havaya ateş ederek kutlamalara eşlik etmesi dikkat çekti.