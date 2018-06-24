DHA SEÇİM BÜLTENİ 7

1 - BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM OYUNU İZMİR'DE KULLANDI AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.00'de Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, oy verdikten sonra okul içinde sınıfları gezerek vatandaşlarla selamlaştı, sandık kurullarına kolaylıklar diledi. Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi

Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi bu seçimde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi seçiyoruz. Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin tüm milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Burası Selvili Mahallesi Karabağlar Bahar Yıldırım İlkokulu. 22 Nisan'da buranın açılışını yapmıştık. Şimdi de oyumuzu kullanmak nasip oldu. Seçim, İzmir'e ülkemize hayırlı olsun.

'KOLTUK ELİMİZDE KALDI' Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya giderek seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte takip edeceğini bildirdi. Yıldırım, basın mensuplarının 'Seçimlerden sonra siz koltuğu kimseye devredemeyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz' yönündeki sorusuna gülerek, Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağız. Hayırlı günler diliyorum sözleriyle yanıt verdi. 'YOĞUN, TİTİZ, ZAHMETLİ BİR ÇALIŞMA NETİCESİNDE KURTARILDILAR' İstanbul merkezli inşaat şirketi ENKA'nın 3 Kasım 2017 tarihinde Libya'da geçici görev amacıyla bulunan 2 mühendis ve 1 de Türk vatandaşı, öğle saatlerinde şantiye dışında seyahat halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kaçırılmıştı. Olay sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı Libya'daki yerel makamlarla yakın temasa geçmişti. Yoğun süren görüşmelerin ardından Başbakanlığın devreye girmesiyle 3 kişi 233 günlük esaretin ardından serbest bırakıldı. Başbakan Binali Yıldırım, kendisine bu soruyu soran basın mensuplarına 233 gün başka bir deyişle 33 hafta, ENKA şirketine ait 3 mühendis, biri İzmir'de Akın Bey üniversite hocası kaçırılmışlardı. Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesinde kurtarıldılar. Bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti. Bu süre içinde ENKA firmasına, Dışişleri Bakanımıza tüm yetkililere bizlerle kurdukları yakın işbirliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtulmuş olması hem aileleri hem ülkemiz açısından güzel bir başarı olmuştur. Yeniden geçmiş olsun diyorum. Ailelerini tebrik ediyorum dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başbakan Binali Yıldırım'ın okula gelişi

- Başbakan Binali Yıldırım'ın oy kullanması

- Başbakan Binali Yıldırım'ın okul içinde dolaşması

- Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları

Haber Taylan YILDIRIM- Kamera Mücahit BEKTAŞ CANLI YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE ======== 2 - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE, GENİŞ HABER GEÇİLECEK ============================================= 3 - MUHARREM İNCE, OYUNU YALOVA'DA KULLANDI AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde, oyunu memleketi Yalova’da kullandı.

Yoğun geçen seçim çalışmalarını İstanbul Maltepe'de yapığı final mitingi ile tamamlayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam ailesinin kaldığı Yalova'nın Elmalık köyüne geldi. Geceyi evinde geçiren Muharrem İnce, eşi Ülkü, oğlu Salih Arda ve gelini Göknil İnce ile birlikte, oy kullanacağı Yalova merkezdeki Saffet Çam İlköğretim Okulu’na geldi. Kalabalık bir basın mensubunun takip ettiği Muharrem İnce, saat 10.30'da 1118 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

Muharrem İnce, oyunu verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun, vatan millet için en iyisi neyse o olsun. Şimdi hemen Ankara'ya gidiyorum. Akşam da YSK'nın önünde olacağım" dedi.

Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere Yalova'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Muharrem İnce oyunu kullanırken

-Sandığa gelirken

-Açıklama yaparken

-Detaylar Süheyla GÖZDERELİLER-Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- /// CANLI YAYINDAN GEÇİLENLER SİSTEMDE /// ===================================================== 4 - FELÇLİ ÇİFT, OYLARINI KULLANDIKTAN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU ADANA'da geçirdikleri felç sonucu yürümekte ve konuşmakta zorluk çeker çift, oylarını kullandıktan sonra, duygulanıp, gözyaşlarına boğuldu.

Çukurova ilçesinde bulunan Ayşe Atıl İlkokulu'na sabah saatlerinde gelen, ikisi de 70 yaşındaki Sevim ve Kadir Uz çifti, oylarını kullandı. Yıllar önce geçirdikleri felç sonucu yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken çift, oylarını kullandıktan sonra, duygulanıp, ağlamaya başladı. Sevim Uz, "Hastalığımızı bahane etmeden sandığa gelip, vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatanımız ve milletimiz için hayırlısı ne ise o olsun" dedi. Çift daha sonra evlerinini yolunun tuttu.

BASTONLA OY KULLANDI Geçen ay geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kıran Güzin Dağsuyu ise doktorların tüm uyarılarına rağmen yatağından kalkarak sandık başına geldi. Diğer vatandaşların yardımlarıyla oy kullanan Dağsuyu "Ayağım kırık olduğu halde sandığa geldim. Çok güzel bir duygu, özgür irademle seçimimi yapıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Felçli kadın ve eşinden görüntüler

- Konuşması

- Okuldan genel görüntü

- Ayağı sakat olan kadının oy kullanması

- Kızı ile birlikte görüntüsü

- Kadının konuşması

- Yaşlı kadının oy kullanması

- Detay SÜRE: 02'17" BOYUT:140 MB Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) =================================================== 5 - KAHRAMANMARAŞ'TA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI KAHRAMANMARAŞ'ta Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Kahramanmaraş merkez ile ilçelerinde 4'ü cezaevlerinde, 16'si seyyar olmak üzere toplam 2 bin 407 sandık kuruldu. 738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu kentte oy verme işleminde sorun yaşanmaması için polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Seçmenler oy verme işleminin başlamasının ardından kimlikleriyle sandıklara gitti. Seçmenler, aldıkları tercih pusulalarıyla kabine girip tercihlerini yaptıktan sonra oylarını şeffaf sandığa attı.

MAHİR ÜNAL OYUNU KULLANDI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da oyunu Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki Yaşar Gölcü İlkokulu'nda kullandı. 375 seçmenin kayıtlı olduğu 2072 nolu sandıkta oyunu kullanan Ünal, sandık görevlilerine başarılar diledi.

Çıkışta konuşan Mahir Ünal, Türk Milletinin seçimlere her zaman önem verdiğini belirterek, herkesi sandıktan çıkacak sonuca saygı duymaya davet etti.

Görüntü Dökümü

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- Oy pusulaları

- Zarf ve pusulaların mühürlenmesi

- - Sandıktaki mühür

- Sandık

- Oy pusulaları

- Sandık kurlunun hazırlığı

- Sandıklarda bekleyen vatandaşlar

- Seçmenlere pusulaların verilmesi

- Oy kullandırılması

- Mahir Ünal'In gelişi

- Ünal'ın oyunu kullanması

- Sandık görevlileri ile konuşması

- Ünal'ın açıklama yapması

- Aracına binmesi

- Ünal'ın okuldan ayrılması Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

322 MB ================= 6 - MERSİN'DE SİYASİ VE BÜROKRATLAR SANDIK BAŞINDA MERSİN'de siyasiler ve bürokratlar, sandık başına gitti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği günde, sonuçların ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, oyunu 50'nci Yıl Gökçeler Ortaokulu'nda kullandı. Sandık başına eşi Hatice Kocamaz ile birlikte gelen Kocamaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan bu yana en önemli seçimi. Seçim döneminde bütün siyasi partiler duyarlılık gösterdiler ve huzur içerisinde centilmence bir mücadele gerçekleşti. Bazı yerlerde ufak tefek tartışmalar olsa da, çok şükür Mersinimizde rahat bir seçim dönemi geçirdik. Seçim sonuçlarının tüm milletimize ve ülkemize, Türklük dünyasına ve İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı Olcay Kılavuz ise sabahın erken saatlerinde Tevfik Sırrı Gür Lisesi'ne gelerek sandık başında tercihini yaptı. Bu seçimle birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye gireceğini anımsatarak, Türk milletinin güzel günler hak ettiğini ifade eden Kılavuz, "Milletimizin; birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde istikrar ve refah içerisinde mutluluğunu daim etmesini temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'En büyük fazilet cumhuriyettir' diyor. Cumhuriyetin ışığında, cumhuriyetin çizgisinde, başbuğumuz Alparslan Türkeş'in gönül seferberliği anlayışında bizlere bırakmış olduğu bu davayı ve liderimizi Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin milli şuuruyla, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla canla, başla mücadele edeceğiz" diye konuştu. Ziraat Odası Başkanı ve CHP 1'inci sıra milletvekili adayı Cengiz Gökçel de oyunu ailesiyle birlikte Mehmet Adnan Özçelik Ortaokulu'nda kullandı. Görüntü Dökümü

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- Başkan Burhannetin Kocamaz'ın oy kullandığı okulun girişinden görüntü

- Kocamaz ile eşinin görüntüsü

- Kocamaz'ın sandık görevlileri ile tokalaşması ve pusulayı alıp kabine girmesi

- Kocamaz'ın kabinden çıkarak oyunu sandığa atması

- Başkan Kocamaz'ın açıklaması

- Olcay Kılavuz'un oy kullandığı okulun giriş görüntüsü

- Kılavuz'un pusulayı ve mührü alarak kabine girmesi

- Kılavuz'un kabinden çıkarak oyunu sandığa atması ve basın açıklaması

- CHP'li Cengiz Gökçel'in oy kullandığı okulun girişinden görüntü

- Gökçel'in kimlik bildirimi yapması ve pusulayı alması

- Gökçel'in oyunu sandığa atması