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DHA SEÇİM BÜLTENİ-7

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

1)RİZE KALESİ'NDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN TOP ATIŞI RİZE'de, girdiği 13 seçimden birincilikle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tarihi Rize Kalesi’nden 13 pare top atışı yapıldı.Rize Belediyesi tarafından girdiği 13 seçimden birincilikle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tarihi Rize Kalesi’nden 13 pare top atışı gerçekleştirildi.

1)RİZE KALESİ'NDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN TOP ATIŞI

RİZE'de, girdiği 13 seçimden birincilikle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tarihi Rize Kalesi’nden 13 pare top atışı yapıldı.Rize Belediyesi tarafından girdiği 13 seçimden birincilikle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tarihi Rize Kalesi’nden 13 pare top atışı gerçekleştirildi. Rize Kalesi’nden gerçekleştirilen 13 pare top atışı şehrin dört bir yanında yankılandı. Rize Kalesi'nden daha öncede Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla top atışı gerçekleştirilmişti.
Rize, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a 76.92, 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde ise Ak Parti'ye yüzde 64.9 oy oranı destek verdi. AK Parti Rize'de 3 milletvekilini de aldı.

Görüntü Dökümü
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Rize Kalesinden yapılan top atışı sesleri

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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2)KAHRAMANMARAŞ'TA YURT DIŞI OYLARIYLA İYİ PARTİ VEKİLLİĞİ CHP'YE GEÇTİ

YURT dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanamraş'ta dün İYİ Parti'nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP'nin oldu. Bu sonuçlara göre 2015'te Ak Parti'nin 7 olan milletvekili sayısı 6'ya düştü, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı.738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu 8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş'ta dün açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik arkadaşı ve mevcut milletvekili olan emekli müftü İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İYİ Parti'den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM'ye gitmeye hak kazandı. Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Kahramanmaraş'ta AK Parti yüzde 58.46 ile 6, MHP yüzde 16.33 ile 1, CHP yüzde 9.76 ile 1 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti yüzde 9.63 ile CHP'nin altında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.

Bu sonuçlara göre; 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP 1 olan milletvekili sayısını korurken, AK Parti'nin 7 olan milletvekili sayısı 6'ya düştü, 1 milletvekilliği de CHP'ye geçti.

Ömer KOÇ/KAHRMANMARAŞ, (DHA) -

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