DHA :Yalova açıklarında tekne alev alev yandı

YALOVA’da kıyıdan yaklaşık 6 deniz mili uzaklıkta 12 metrelik tekne henüz nedeni bilinemeyen sebeple yandı. Teknenin iç kısmında çıkan yangının ardından olaya Yalova Emniyeti Deniz Polisi müdahale etti. Tekneye ulaşan Deniz Polisi, teknedeki Levent Kılıç (32) ve Mehmet Kalatuğ’u (30) kurtardı. Yalova sahiline getirilen şahıslar için 112 Acil Servisi çağırıldı. Ambülans içerisinde sağlık kontrolünden geçirilen şahısların sağlık durumunun iyi olduğu, halen olayın şokunda oldukları belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar ifade vermek için Deniz Polisi Şube Müdürlüğü’ne götürüldüler.
Görüntü Dökükü
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-Yanan teknenin görüntüleri
-Kurtulan kişilerin ambulasa bindirilmesi
-Detaylar
YALOVA/DHA
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