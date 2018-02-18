DHA YURT - 2 Asker şehit oldu

Akçakale’de sele kapılan zırhlı askeri araç, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü sualtı dalgıç ekibi ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmasıyla akşam bulundu. Sel suyuna kapılan zırhlı personel aracına yaklaşık 15 metre mesafede ise çamura saplanmış 2 askerin naaşları bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan 2 şehidin cenazesi, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber:GAZİANTEP,(DHA)