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DHA YURT - 2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'e bağlı Tal Hamo ve Matinli köyleri de teröristlerden temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'e bağlı Tal Hamo ve Matinli köyleri de teröristlerden temizlendi. TSK ve ÖSO unsurları, kontrolü ele geçirdikleri köylerde tuzaklanan patlayıcıları imha etmek için çalışma başlattı.

Haber: Mücahit YOLCU / Kilis (DHA)

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