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DHA YURT - 2 lastik bot içerisindeki 126 göçmen böyle yakalandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ekipleri tarafından İzmir Dikili ilçesi Garip Adaları güneyinde 2 lastik bottaki 126 göçmen yakalandı.  13 Nisan 2018 tarihinde saat 06.40’ta, görevli Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, İzmir Dikili ilçesi Garip Adaları güneyinde içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan 2 adet lastik bot tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ekipleri tarafından İzmir Dikili ilçesi Garip Adaları güneyinde 2 lastik bottaki 126 göçmen yakalandı.
13 Nisan 2018 tarihinde saat 06.40’ta, görevli Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, İzmir Dikili ilçesi Garip Adaları güneyinde içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan 2 adet lastik bot tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu göçmen botları durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Görüntü Dökümü
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-Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ekiplerinin göçmenleri yakalaması

Haber : İZMİR (DHA)

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