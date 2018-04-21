DHA YURT - 21 NİSAN 2018 YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ

MHP'liler Kızılcahamam'da kampta
MHP'nin Ankara Kızılcahamam’da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak. MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'ndaki programın ardından, saat 14.00'de milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle basına kapalı toplantıya katılacak.
======================
Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'de
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'ne katılacak.
======================
Bakanlar Arslan ve Gül, Gaziantep'te
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak Gaziray projesinin temel atma törenine katılacak.
======================
Bozdağ, Yozgat'ta
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta partisinin Nisan ayı il danışma toplantısına katılacak.
======================
Bakan Yılmaz, Burdur'da
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'da çeşitli açılış ve ziyaretlere katılacak.
======================
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!
Abdullah Gül'ün zor kararı!
İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum
ABD Başkanı Donald Trump'tan jet Kuzey Kore açıklaması
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Dünyanın en zengin adamıydı! Serveti dudak uçuklattı
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum