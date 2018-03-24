DHA YURT - 24 MART 2018 YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ 

Afrin'in kontrol altına alındığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 64'üncü gün

TSK ve ÖSO unsurları tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 64'üncü güne girildi.

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Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan, Kayseri'de toprağa verilecek

Batman'da PKK'lı teröristler tarafından kurulan pusuda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın (43), öğle namazında Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Naaşı bulunan uzman çavuş toprağa verilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci gününde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın (25) Kayseri'de askeri ve dini törenle Garnizon şehitliğinde toprağa verilecek.

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Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Ankara'da toprağa verilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ancak cenazesi alınamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) naaşı öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun ve Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.00'de Samsun'da, saat 14.00'te de Ordu'da AK Parti'nin kongrelerine katılacak, salonların dışında halka, içinde de partililere hitap edecek.

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Başbakan Yıldırım, Gaziantep'te

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Karataş Spor Salonu'nda saat 13.00'te düzenlenecek İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

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Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta düzenlenecek 'Taşkömürü Çalıştayı'na katılacak.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nca saat 10.00'da düzenlenecek Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası’na katılacak.

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Bakan Fakıbaba, Afyonkarahisar'da

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Afyonkarahisar'da 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın kapanışına katılacak, çeşitli ziyaretler yapacak.

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Bakan Arslan, İzmir'de

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı apron inşaatında inceleme yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, partisinin Bornova ilçe kongresine katılacak.

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Bakan Bak, Zonguldak'ta

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir düğüne katıldıktan sonra partisinin gençlik kollarının kongresinde konuşacak.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Trabzon'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirecek, düzenlenecek mitingde partililere seslenecek.

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Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ikinci gün

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi ikinci gün oturumlarıyla tamamlanıyor. Uludağ Grand Yazıcı Otel’deki zirve 1200’e yakın iş insanını ağırlıyor. ======================

Aziz Yıldırım, Zonguldak'ta

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Zonguldak Ereğli'de Fenerbahçe Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katılacak.

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Kayıp polis memurunun aranmasına devam edilecek

Trabzon'un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan için arama kurtarma çalışmalarına devam edilecek. Bölgede, 200 kişilik ekibin katılacağı arama çalışmalarına helikopterde havadan destek verecek.