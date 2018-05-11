DHA YURT - 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram'ın kemikleri bulundu (3)

ANNE, BASIN MENSUPLARINA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Tokat Valisi Ömer Toraman’dan acı haberi alan Bayram Erol’un ailesinin yaşadığı evde büyük üzüntü yaşanıyor. 2,5 yıl sonra kaybolan oğlunun acı haberini alan anne Adile Erol ''Yavrumu balıklar mı yedi. İki buçuk sene oldu. O günden beri haber yaptım dedim ki 'Ne olursunuz çocuğumu bulun' dedim. Çocuğumu ırmakta buldular, yavrum, aslan oğlum'' diyerek göz yaşı döktü. Anne Adile Erol daha sonra evinin önündeki basın mensuplarına sarıldı. Acılı aileyi yakınları ve ilçe halkı da yalnız bırakmadı.
Kelkit Çayı içerisinde yarın sabahtan itibaren kayıp diğer çocuk Dursun Kağan Taşçı için de arama çalışması yapılacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-Çocuğun ailesinin evinden görüntüler
-Annesinin üzüntüsü
-Konuşmaları
-Basın mensuplarına sarılması
-Ev önünde bekleyenler
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, DHA)
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