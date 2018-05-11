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DHA YURT - 2.5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram'ın kemikleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 22:09 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'un kemik parçaları HES göletinin mazgallarında bulundu.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'un kemik parçaları HES göletinin mazgallarında bulundu. Reşadiye'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için çalışma sırasında kemiklere ulaşıldı. DNA testi için Ankara'ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi.

Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Bir ara kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.

MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU
Reşadiye'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol'un kan örneği ile yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi. DNA sonuçlarının ardından Reşadiye'ye giden Tokat Valisi Ömer Toraman Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi. 2. yıldır umutla çocuklarından haber almayı bekleyen aile haberle yıkıldı. Dursun Kaan Taşçı'nın da Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarının genişletilmesine karar verildi.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
- Yapılan arama anonsu
- Arama çalışmaları
- Parkta oynayan çocukların güvenlik kamera görüntüsü
- Detaylar

Haber: Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)

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