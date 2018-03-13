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DHA YURT - 34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:42 | Son Güncelleme

AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen '34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi' Eskişehir'de açıldı.

AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen '34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi' Eskişehir'de açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Sergisi'nin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner, Aydın Doğan Vakfı Sergiler ve Ödül Törenleri Koordinatörü İlhan Artar ile çok sayıda davetli katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI BÜYÜKERŞEN YAPTI

Yılmaz Büyükerşen sergi açılışında yaptığı konuşmada Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nı 'Karikatür Olimpiyatı' olarak nitelendirdi. Büyükerşen, şunları söyledi:

"Karikatür sanatı bence çok önemli bir sanat. Neden derseniz? İnsanların sözle söyleyemediklerini bir-kaç çizgi ile çok güzel şekilde İfade ediyorlar. Aynı zamanda karikatürlerde büyük bir eleştiri de var. Büyük eleştirilerin, söylenebilecek çok büyük lafların ve uzun uzun sözlerin bir iki çizgiye sıkıştırıldığı ve ifade edilebildiği bir sanat dalı karikatür. Karikatürün bir özelliği de nerede baskı rejimi var, nerede insanlar ızdırap çekiyor, nerede felaketler var, nerede insanlar hem cinsiyetleri yönünden, hem etnik yapıları yönünden, hem siyasi düşünceleri açısından ayırıma tabi tutuluyorlarsa o ülkelerde karikatür sanatı çok gelişmiş oluyor. Çok güzel eserler çıkıyor. Ben son derece değerli buluyorum Aydın Doğan Vakfı'nın uluslararası karikatür sergisini. Aynı zamanda Türkiye'yi karikatür sanatının en zengin olduğu ülke haline getiriyor bu yarışmalar. Çünkü bu karikatürcülerin hepsi eserlerini Aydın Doğan Vakfı'na bırakıyor. 80 bini geçen bir karikatür koleksiyonu düşünebiliyor musunuz? Bu çok büyük bir koleksiyon. Aydın Doğan bu açıdan Türkiye'yi en azından bu konuda bir hazine haline getirmiş bulunuyor. Aydın Doğan'a, ailesine ve vakfın müdürü Candan hanıma ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Bir özelliği de bu serginin şimdiye kadar edindiğim, kız çocukları konusunda dünyada bir düşüncenin gelişmekte olduğunu, kadın erkek eşitliği konusunda insanların daha fazla kafa yormaya başladığını ve karikatürcülerin bu konuya el attığını, acımasız eleştirilerini çok tatlı demeyeyim ama düşündürücü çizgilerle ifade ettiklerini görüyoruz. Aynı şekilde göçmenler meselesi biliyorsunuz. Büyük insan ziyanlığıdır. Ortadoğu’daki savaşlar sonunda ve geri kalmış ülkelerdeki baskı rejimleri sonunda kendilerine yaşam toprakları arayan insanların ızdırapları da karikatürcülerin eleştiri konusu olmuş."

SERGİ 25 MART'A KADAR AÇIK

Konuşmaların ardından Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e karikatür albümü takdim etti. Büyükerşen ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi.

34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na 641 sanatçı 2 bin 220 karikatürle katıldı. Yarışmada birinciliği İngiliz karikatürist Ross Thomson, mülteci sorununa dikkat çeken karikatürü ile kazandı. Yarışmada ikinciliği İranlı karikatürist Shahram Rezaei, üçüncülüğü ise Brezilya'dan Raimundo Rucke Santos Souza elde etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki sergide dereceye giren, ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserler yer aldı. Sergi, 25 Mart'a kadar Eskişehir'de açık tutulacak.

Görüntü dökümü:
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- Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Candan Fetvacı'nın sergiyi gezmeleri,
- Sergilenen eserler,
- Yılmaz Büyükerşen'in açılış konuşması,
- Candan Fetvacı'nın Büyükerşen'e karikatür albümü vermesi,
- Sergiyi gezenler

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR/DHA

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