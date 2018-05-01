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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 04:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, mahsur kalan vatandaşlar itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Bodrumdaki kağıt ve tahta parçalarının henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması üzerine tüm daireleri duman kapladı. Duman nedeniyle dışarı çıkamayan apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkonlarda kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar ise tahliye edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken apartman sakinleri korku ve panik yaşadı. İncelemelerin bir süre daha devam ettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Apartmandan görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
- Mahsur kalan vatandaşların kurtarılışından görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

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