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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 05:08 | Son Güncelleme

ADANA'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Burak Kunt (17), evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damından atlayarak intihar etti.

ADANA'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Burak Kunt (17), evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damından atlayarak intihar etti.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Burak Kunt, gece evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damına çıkıp, intihar etti. Sesi duyup dışarı çıkan anne Nurten Kunt, oğlunu kaldırımda kanlar içinde görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten beton zemine çakılan Kunt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun öldüğünü öğrenen Nurten Kunt, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Acılı anneyi, komşuları teskin etmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kunt'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Öte yandan; Kunt'un atlamadan önce bir yakınını arayıp, "Hakkını helal et ağabey" dediği öğrenildi. Kunt'un cep telefonu ise düştüğü yerin yakınında parçalanmış olarak bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Olay yerindeki polisler
- Kunt'un üzeri örtülü cesedi ve banka ağlayan annesi
- Ambulans ve polis araçlarından görüntü
- Apartmanın dış görüntüsü
- Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
- Kunt'un parçalanan cep telefonundan görüntü
- Cenazenin tabut ile araca taşınması
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'30" - BOYUT: 92,2 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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