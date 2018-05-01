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DHA YURT - 8 yaşındaki Rahmi, Dicle Nehri'ne giren köpeği kurtarmak isterken boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 20:27 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'nde sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya giren 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'nde sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya giren 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, akıntıyla birlikte gözden kayboldu. İki saatlik aramanın ardından bulunan Çiçek, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi, Fiskaya semtinde oturan 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, öğlen saatlerinde Dicle Nehri kıyısında oynarken, bir sokak köpeğinin akıntıyla birlikte sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak için birden suya atlayan çiçek de akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu. Çevredeki çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye arama kurtarma ekiplerini çağırdı. Suyun içerisinde yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, küçük Rahmi'nin cansız bedenine ulaştı. Suyun içerisinden çıkarılan Çiçek'in hayata döndürülmesi için olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Rahmi Çiçek, hayata döndürülemedi. Talihsiz çocuğun kurtarmak için canından olduğu köpek ise bulunamadı.

Olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Çiçek'in cansız bedeni, daha sonra ailesine teslim edildi. Rahmi Çiçek, akşam saatlerinde Feritköşk Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü: (Cep telefonu)
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- Dicle Nehri kenarında çocuğa kalp masajı yapılması

Haber: Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA)

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