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DHA YURT - Acun Ilıcalı’nın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

DOMİNİK Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın (24) sokakta yürürken, çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

DOMİNİK Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın (24) sokakta yürürken, çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Baycın'ın ölümü Survivor ekibinde büyük üzüntü yaratırken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirip ailesine başsağlığı diledi.
Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, iddiaya göre bugün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğradı. Alper Aycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Aycın'ı kalbinden bıçakladı. Aycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı. Nişanlı olduğu öğrenilen Aycın'ın, Ilıcalı'nın en yakın ekibinden olduğu belirtildi.
Acun Ilıcalı, Aycın'ın öldürülmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olaydan büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" dedi.
KKTC'DE ÇEYREK FİNAL CANLI YAYINI İPTAL EDİLDİ
Olay nedeniyle KKTC'de bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Bu arada Survivor yarışma programı süresince ilk kez böyle bir üzücü olayın yaşandığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Haber: Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA,(DHA)

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