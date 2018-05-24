ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri ayağına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri ayağına yönelik operasyon düzenlendi.. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde aralarında açıkta ve halen görevde bulunan muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken diğer illerde yakalanan zanlıların ise işlemleri tamamladıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilişi

SÜRE: 01'17" - BOYUT: 78,6 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

