DHA YURT - ADANA'DA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE DEMOKRASİ İÇİN NÖBET

ADANA'da onbinlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da tüm camilerden sala okundu.

Saat 20.00'da Merkez Park'ta toplanan onbinlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Demokrasi nöbetine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil topluk kuruluşu temsilcileri ve onbinlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi. Daha sonra kürsüden vatandaşlara seslenen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz'un bir takvim yaprağından öte olduğunu belirtip, "15 Temmuz millettir, vatandır, bayraktır devlettir, ezandır. 15 Temmuz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesidir. 15 Temmuz diriliş vaktidir, bir milletin uyanışı, küllerinden yeniden doğuşudur. 15 Temmuz darbeye darbe yapmaktır. Şehadete kanatlanma, kevser ırmağında soluklanmaktır" dedi. Kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise şehitlere rahmet diledi. 15 Temmuz gecesi, iç savaş çıkarmaya yönelik bir girişimle milletin karşı karşıya geldiğini aktaran Sözlü, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki, milletimiz kendi iradesine sahip çıkmış, 'daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk' diyerek Cumhuriyetimizin kazanımlarının ortadan kaldırılmasına yönelik planlanan darbe kalkışmasına fırsat vermemiştir" dedi. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin gecesinde Ankara'da olduğunu hatırlattı. Darbecilerin bir sürü hesap yaptığını dile getiren Sarıeroğlu, şunları söyledi: