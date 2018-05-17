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DHA YURT - Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 07:15 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 2'si Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 2'si Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezinde şafak operasyonu gerçekleştirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilerin evlerine Asayiş ve Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdı. Evlerde yapılan aramalarda 2'si Suriyeli toplam 9 kişi gözaltına alındı. Adana Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gitmesi
- Özel harekat polislerin baskın yapılacak evin bahçesine girmesi
- Evin kapısını açan şüphelinin gözaltına alınması
- Özel harekat polislerin evin damında arama yapması
- Evin önündeki polis araçlarından görüntü
- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 03'02" - BOYUT: 185 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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