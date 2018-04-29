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DHA YURT - Adana'da derbi kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 23:07 | Son Güncelleme

ADANA'da Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçının ardından her iki takımın taraftarları arasında çıkan, sallama tabir edilen bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ADANA'da Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçının ardından her iki takımın taraftarları arasında çıkan, sallama tabir edilen bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. kavganın ardından yaralı bir Beşiktaş taraftarının ambulansa bindirilmesi sırasında Galatasaraylı taraftarın yardımcı olduğu dikkati çekti.

İstanbul'da oynanan ve Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı yurt genelinde büyük bir heyecanla izlendi. Adana'da merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde kafelerin bulunduğu sokakta şampiyonluk müacadelesi veren ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle sözlü tartışma, kısa sürede sallama diye tabir edilen bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. çıkan olaylarda 3 taraftar aldığı bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KAVGANIN ARDINDAN BİRBİRLERİNE YARDIMCI OLDULAR

Yaralıların hastaneye kaldırılması sırasında ilginç bir olay da yaşandı. Yaralı bir Beşiktaş taraftarı ambulanso konulurken üzerinde Galatasarak forması bulunan bir taraftarı8n ise yardımcı olmaya çalıştığı gözlendi.

Bu arada Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan taraftarlardan boğazından bıçakla yaralanan Taylan Çınar'ın (27) durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili sürdürdüğü soruşturma da ise 2 taraftar gözaltına alındı. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü
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- Sokaktaki arbade anları (Cep telefonu kamerası)
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- Yaralı taraftarın ambulansa alınması
- Diğer taraftarların sedyenin kaldırılmasına yardım etmeleri
- Ambulans
- Vatandaş röportajı
- Polisin elindeki döner bıçağı
- Gözaltına alınan taraftar
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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