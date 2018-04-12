DHA YURT - Adana'da FETÖ'nün 6 üst düzey yöneticisi gözaltına alındı

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evine baskın yapan polis, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise yüklü miktarda para, sahte pasaport ve kimlikler ele geçirildi.

FETÖ/PDY'nin aranan 6 üst düzey yöneticisinin merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bir hücre evinde kaldıkları bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Polis, şüphelilerin kendilerini fark etmemeleri için evin kapısını çilingir yardımıyla açarak girdi. Karşısında polisi gören şüphelilerin biri, koşarak evin balkonundan aşağı bir cep telefonu attı. Şüphelinin attığı cep telefonu, apartmanın hemen yanında inşaat için kazılan, içi su dolu çukura düştü. Örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evinde arama yapan polis, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaport ile yüklü miktarda para ele geçirdi. Çukura atılan cep telefonunu bulmak için inşaat alanında çalışma başlatılırken, evde üst düzey yönetici olduğu belirtilen 6 kişi ise gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Apartmanın dış görüntüsü

- Şüphelinin cep telefonunu attığı çukurdan görüntü

- Çukurun başında çalışma yapan ekipten görüntü

- Apartman çevresinde arama yapan sivil polisler

- Şüphelilerin apartmandan çıkartılışı

- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

(SÜRE: 01'02" - BOYUT: 63,6 MB)

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)