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DHA YURT - Adana'da hava destekli DEAŞ ve PKK operasyonu: 36 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 08:15 | Son Güncelleme

ADANA polisi, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenledi.

ADANA polisi, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 6'sı kadın 36 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına yasadışı gösterilere katılıp, terörist cenazelerine katıldığı ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, Mersin, Isparta, Osmaniye ve Mardin'de 42 adrese baskın yaptı. PKK'ya yönelik operasyon ile aynı saatlerde kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve çatışma bölgelerine terörist temin ettiği iddia edilen kişilerin evlerine de baskın düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonlarda, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girildi. PKK'ya yönelik operasyonda 5'i kadın 1'i çocuk 31 kişi gözaltına alınırken, DEAŞ operasyonunda ise 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis araçlarının operasyon bölgesine gidişi
- Baskın yapılan evin kapasındaki özel harekat polisleri
- Özel harekat polislerinin "Aç kapıyı" diye bağırmaları
- Özel harekat polislerinin eve girmesi
- Evdeki polislerden görüntü
- Evin dışında güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü
- Evin önündeki özel harekat polislerinden görüntü
- Havadaki polis helikopterinden görüntü
- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'19" - BOYUT: 141 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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