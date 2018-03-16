HABER

DHA YURT - Adana'da hava destekli terör operasyonu: 47 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 07:58 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik hava destekli operasyonda 5'i çocuk, 10'u kadın toplam 47 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik hava destekli operasyonda 5'i çocuk, 10'u kadın toplam 47 kişi gözaltına alındı.
Yaklaşan Nevruz öncesi kentte güvenlik önlemlerini artıran Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyet yürüttüğü, silahlı ve el yapımı patlayıcılı eylem hazırlığında olduğu ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 700 polisin katıldığı operasyona helikopter ile havadan destek verildi. 73 eve eş zamanlı giren ekipler evlerde yaptıkları aramaların ardından 5'i çocuk, 10'u kadın toplam 47 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------
- Zırhlı aracın Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı
- Evin önünde özel harekat polisleri
- Özel harekat polislerinin demir kapıya vurup "Aç kapıyı polis" demesi
- Ev sahibinin kapıyı açıp, polislerin içeri girmesi
- Evin içindeki özel harekat polisinden görüntü
- Özel harekat polisinin elindeki tabanca
- Kalkan ile evden çıkan özel harekat polisi
- Evin çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü
- Evin sokağındaki zırhlı polis aracından görüntü
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'46" - BOYUT: 169 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'Fransa'dan şok açıklama! 'Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin'
Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak öneri!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak öneri!

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!

Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!

Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti

Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'a olan benzerliği başına bela oldu

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'a olan benzerliği başına bela oldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.