DHA YURT - Adana'da silah kaçakçılarına operasyon: 14 gözaltı

ADANA'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel Harekat ve Asayiş şubelerinden de polislerin katıldığı baskında 22 eve eş zamanlı girildi. Ekiplerin, şüphelilerin evleri ve araçlarında yaptığı aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

- Baskın yapılan evin avlusundaki özel harekat polisleri

- Evin damında arama yapan özel harekat polisleri

- Evden çıkan özel harekat polisleri

- Şüphelinin otomobilinde arama yapan polisler

- Şüphelinin evinin dış duvarındaki güvenlik kameraları

- Baskın yapılan evin sokağındaki polisler ve polis araçları

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)