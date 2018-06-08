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DHA YURT - Adana'da terör operasyonu: 15 gözaltı (YENİDEN-ek bilgilerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.
Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis araçlarının operasyon yapılacak adrese gitmesi
- Zırhlı araçtan inan Özel Harekat polisleri
- Evin zilini çalan Özel Harekat polisinden görüntü
- Binanın dış kapısında uzun namlulu silahlarla bekleyen Özel Harekat polisleri
- Polislerin binaya girişi
- Baskın yapılan evin sokağındaki zırhlı araçtan görüntü
- Çevre önlemi alan Özel Harekat polisinden görüntü
- Şüphelinin evden çıkartılması
- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmeleri
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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