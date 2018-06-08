DHA YURT - ADANA'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'yi öven paylaşımlarda bulunup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlenen kişilerin adreslerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Kent merkezinde çok sayıdaki eve eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplere, Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polisler de destek verdi. Baskınlar sırasında direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, koçbaşlarıyla kırıldı. Evlerde yapılan aramalarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarının operasyon yapılacak adrese gitmesi

- Zırhlı araçtan inan Özel Harekat polisleri

- Evin zilini çalan Özel Harekat polisinden görüntü

- Binanın dış kapısında uzun namlulu silahlarla bekleyen Özel Harekat polisleri

- Polislerin binaya girişi

- Baskın yapılan evin sokağındaki zırhlı araçtan görüntü

- Çevre önlemi alan Özel Harekat polisinden görüntü

- Şüphelinin evden çıkartılması

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmeleri

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'30" - BOYUT: 152 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)



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