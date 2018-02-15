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DHA YURT -  Adana'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:17 | Son Güncelleme

ADANA'da sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ADANA'da sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya hesaplarından TSK'ın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu belirtilen kişileri tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 14 eve baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi
- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat ve TEM polislerinden görüntü
- Özel harekat polisinin koçbaşı ile kapıya vurması
- Polislerin eve girmesi
- Baskın yapılan evin önündeki zırhlı polis aracından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'24" - BOYUT: 85,7 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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