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DHA YURT - Adana'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 00:35 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de Şemdinli ilçesi sıfır noktasında Irak kuzeyindeki PKK'lı teröristlerce tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç'un (27) memleketi Adana'daki baba ocağına ateş düştü.

HAKKARİ'de Şemdinli ilçesi sıfır noktasında Irak kuzeyindeki PKK'lı teröristlerce tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç'un (27) memleketi Adana'daki baba ocağına ateş düştü.
Hakkari'nin sınıra sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak’ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı’ndan PKK’lı teröristler tarafından tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç'un şehadet haberi, Adana'nın Yüreğir ilçesinde oturan ailesine askeri heyet tarafından verildi. Şehidin merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri heyet, acı haber baba Şakir ve anne Rukiye Koç'a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenip fenalık geçiren acılı anne ve babaya hazırda bekleyen sağlık ekibi müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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