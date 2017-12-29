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DHA YURT Afgan kadın subaylar savaşa hazır

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:33 | Son Güncelleme 31 dakika önce

ANTALYA'da eğitimlerini tamamlayan Afganistan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subay, törenle belgelerini aldı.

Türkiye ve Afganistan arasındaki ikili ilişkiler kapsamında, Afganistan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subaya, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 9 hafta süren eğitim verildi. Türk Silah Kuvvetleri'nden (TSK) 28 eğitmen ile Afganistan Ulusal Ordusu'ndan 2 idari subay, Afgan subaylara personel yönetimi ve insan kaynakları, maliye ve lojistik (ulaştırma, ikmal ve bakım) konularında eğitim verdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın subaylara, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Mohammad Asheq Gharib ile Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın katıldığı törende belgeleri verildi. Eğitimde farklı alanlarda dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

'ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM'

Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından konuşan 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Savran, Afganistan ile Türkiye ilişkilerinin çok eskiye dayandığını söyledi. Askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için bu çalışmaların yapıldığını belirten Savran, "Bugün mezun edeceğimiz Afgan personel, ilk defa ailelerinden ayrılarak, farklı bir ülkede icra edilen eğitim programına katıldı. Kendinizi evinizde hissetmeniz için samimi bir ortam oluşturulmaya çalışıldı. Güzel anılarla ayrılacağınızı düşünüyoruz. İki ülke arasında var olan tarihten gelen dostluğun daha da geliştirildiğini düşünüyorum. Askeri iş birliğinin ve müşterek çalışma birliğinin artarak, gelişeceğini ümit ediyorum" dedi.

'KADIN ASKERLERİ SADECE TÜRKİYE'YE GÖNDERİYORUZ'

Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Gharib, eğitim için katkı sunanlara teşekkür etti. TSK'nın, kendilerine büyük destek verdiğini kaydeden Gharib, "Bizim eğitimin yanında güvenilir ülkeye ihtiyacımız var. Kadın personelimizi yurt dışına, başka ülkelere gönderemiyoruz. Güvenimiz size tam olduğu için kadın askerlerimizi buraya gönderdik. Afganistan'dan gelen kadınların aileleri, Türkiye'ye güvendiği için rahat getiriyoruz. 'Türkiye' deyince aileler, kabul etti; genç kızlarımızın gelmesi kolay oldu. Türkiye, ikinci ülkemiz" diye konuştu.

'KADINLARIMIZ TERÖRİZMLE SAVAŞIYOR'

Ortak bağlar fazla olduğu için her zaman Türkiye'yi tercih ettiklerini dile getiren Gharib, şunları söyledi: "Biz, yardım için size el uzattık; elimizi tutun lütfen. Haksız savaşla karşı karşıyayız. 25'ten fazla grupla savaşta karşı karşıyayız. Bizim gençlerimiz, özellikle kadınlarımız, dünyada terörizmle savaşıyor. Sizden ricamız, çevremizde bu terör örgütlerine destek verenleri baskı altında tutun ki onlar, terörizme destek vermesinler ve bu savaşa son versinler. Bu durumdan onların da zararı var. Bu savaşta biz, size el uzatıyoruz; siz de elimizi tutun. Çok yaşasın bizim 100 seneden fazla dostluğumuz, kardeşliğimiz."

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Kışla girişi dış plan görüntü

Afgan kadın askerlerin görüntüsü

Türk subayların görüntüsü

Valinin salona girişi

Protokolün görüntüsü

Protokol üyelerinin kadın askerlere plaket vermesi

Piyade Albay Tahir Savran'ın konuşması

Tuğgeneral Mohammed Ashep Grahib'in konuşması

Personele plaket verilmesi

Protokolün toplu resim çektirmesi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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