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DHA YURT - Afrin kırsalında patlama; 10 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin kırsalında meydana gelen patlamada 8 Türk askeri ve 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zeytin Dalı Harekatı’nın yürütüldüğü Afrin kırsalında meydana gelen patlamada 8 Türk askeri ve 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaralandı. Toplam 10 yaralı, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber: Burak EMEK / KİLİS (DHA)

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