HABER

DHA YURT - Afrin şehidi Astsubay, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek, memleketi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek, memleketi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.
Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek'in cenazesi, bugün merkez Karesi ilçesi Yağcılar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından şehit Erkek'in cenazesi, törenin yapıldığı Yağcılar Camii yakınındaki alana götürüldü.Törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakan Müsteşarı Tümgeneral Mehmet Göktan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Selva ise 4.5 yaşındaki kızı Melike ve 5 aylık oğlu Salih Enes ile törene katıldı.

ŞEHİT EŞİ VE KIZINDAN AĞLATAN DİYALOG
Şehidin eşi Selva Erkek ile 4.5 yaşındaki kızı Melike Ceren, şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Selva Erkek'in kıkzı Melike ile diyalogları herkesi gözyaşın boğdu. Selva Erkek kızına "Ben böyle sarılıyorum ayaklarına. Sen de gövdesine sarıl. Bacaklarına sarılalım şaka yapalım" diye konuştu. Şehidin görev arkadaşı, zor da olsa ikna ettiği küçük Melike Ceren'i annesinin yanından alarak tabutun başından uzaklaştırdı. Şehit annesi Bahriye Erkek'in ise feryatları yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Rahim ve annesi Bahriye Erkek, taziyeleri kabul etti.Cenaze namazını, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topçam kıldırdı. Namazın ardından Bakan Canikli ve protokol üyeleri, şehit Cemil Erkek'in cenazesini, askeri araca kadar omuzlarında taşıdı. Mahalle mezarlığına götürülen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Korkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleriKorkutan uyarı: Beklenen büyük depremin ayak sesleri
Fuhuş operasyonunda yakalandıklar! Meslekleri şaşırttıFuhuş operasyonunda yakalandıklar! Meslekleri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.