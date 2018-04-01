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DHA YURT - Afrin'de 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

UMKE GÖREVLİSİ AFRİN'DE ŞEHİT OLDU SURİYE'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Paramedik sağlık personeli Burak Tatar'ın (23) Erzurum'daki yakınlarına acı haberi verildi.

UMKE GÖREVLİSİ AFRİN'DE ŞEHİT OLDU
SURİYE'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Paramedik sağlık personeli Burak Tatar'ın (23) Erzurum'daki yakınlarına acı haberi verildi.
Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde bugün saat 17.25 sıralarında intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Araç içerisinde görevli olarak Afrin'e giden Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit oldu. Bekar olan şehit Burak Tatar'ın acı haberi Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki ailesine ulaştı. Şehit Burak Tatar'ın baba ocağına akraba ve yakınları taziyeye geldi. Şehit Tatar, yarın öğlen vakti Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzelova köyünde toprağa verilecek.
FOTOĞRAFLI
Haber: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM,(DHA)

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