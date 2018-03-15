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DHA YURT - Afrin'de siviller, gitmelerine izin vermeyen teröristlere direniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 01:55 | Son Güncelleme

AFRİN'in teröristlerden arındırılması için düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan İHA'lar, PKK/PYD'li teröristlerin Afrin'den ayrılmak isteyen sivillere yönelik tehdit ve baskılarını kanıtlayan görüntüleri kaydetti.

AFRİN'in teröristlerden arındırılması için düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan İHA'lar, PKK/PYD'li teröristlerin Afrin'den ayrılmak isteyen sivillere yönelik tehdit ve baskılarını kanıtlayan görüntüleri kaydetti.
Genelkurmay Başkanlığı, kuşatma altındaki Afrin ile ilgili İHA'ların kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. TSK'nın resmi sitesinden yayımlanan görüntülerde sivillerin Afrin'den göç etmelerine ilişkin görüntüler yer aldı. Görüntülerde kenti terk etmek isteyen sivil vatandaşların bulunduğu araçların önleri, silahlı teröristler tarafından kesiliyor. Afrin'i terk etmeleri engellenen vatandaşların, teröristlerle tartıştıkları ve direndikleri açık şekilde görülüyor. Teröristlerin tüm engellemelerine rağmen sivillerin geri dönmeyerek ilerleyişlerini sürdürdükleri görüntülerde yer aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İnsansız Hava Aracı (İHA) kamerasından sivillerin teröristlere karşı direnişi
Haber: KİLİS,(DHA)

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