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DHA YURT - Afrin'de terör mevzileri obüslerle vuruldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 01:31 | Son Güncelleme

UÇAKLAR TEKRAR TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu bulunan birliklerden gece yarısı fırtına obüs ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş açılırken, aynı saatlerde hava hareketliliği yaşandı.

UÇAKLAR TEKRAR TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu bulunan birliklerden gece yarısı fırtına obüs ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş açılırken, aynı saatlerde hava hareketliliği yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Suriye istikametine giderek Afrin bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait hedefleri vurduğu görüldü.

Genelkurmay resmi internet sitesinde en son hava unsurları ile 4 Şubat'ta harekata destek verildiği ifadesi yer aldı.

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