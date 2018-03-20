DHA YURT - Afrin'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de mayın, el yapımı patlayıcı ve tuzaklanmış bomba temizleme faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntülerde; Afrin'de el yapımı patlayıcının güvenlik güçleri tarafından imha edilme anı yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Afrin'de patlayıcıların imha edilme anı

Haber : SURİYE (DHA)

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