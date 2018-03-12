HABER

DHA YURT - Afrin'deki hedefler, ÇNRA ile vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 01:17 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere ait hedefler, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile ateş altına alındı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere ait hedefler, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile ateş altına alındı.
Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, sınırda konuşlu birliklerde bulunan ÇNRA'ların ateşlenmesi sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabından "Rabbimize ettiğimiz dualarımız, Afrin kapılarına dayanan kahramanlarımız için" notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
(CEP TELEFONU)
-ÇNRA'ların ateşlenmesi

Haber: Burak EMEK / KİLİS,(DHA)

İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu

ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu

Otomobili denize devrilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Otomobili denize devrilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.