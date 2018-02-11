DHA YURT - Afrin'deki terör örgütü mevzileri bombalandı

BOMBALAMA GECE DE SÜRDÜ

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, gece de karadan ve havadan bombalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sesler

- Bombalanan bölgeler

- İzli roketler

HABER-KAMERA: AKIN ÇELİKTAŞ, HASAN DÖNMEZ-KİLİS-DHA