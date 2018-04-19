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DHA YURT - Afrin'den acı haber: 1 uzman çavuş şehit/EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 23:42 | Son Güncelleme

Afrin'de tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu.

Afrin'de tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu. Şehidin ateşi ailesinin yaşadığı Bursa ve eşinin kaldığı Kayseri'ye düştü.
Kayseri 1. Komando Tugayında görev yapan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı sonrası Dermeşkanlı köyünde saat 15.10'da binalarda yapılan mayın ve bomba aramalarında evde tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit düştü. Acı haber şehidin Talas İlçesine bağlı, Mevlana Mahallesi Papatya sokakta oturan eşi Yasemin Çobanoğlu'na askeri yetkililer ve Aile ve Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü yetkilieri tarafından verildi. Aldığı acı haber sonrası gözyaşlarına boğulan şehidin 1 yıllık eşi, 112 Acil Sağlık Servis yetkilileri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Şehidin eşiyle birlikte yaşadığı Çelik sitesine askerler tarafından ay yıldızlı bayraklar asıldı. Şehit, eşi Yasemin'in ısrarı üzerine yarın sabah Kayseri'deki evine getirilerek alınacak helallik sonrası Askeri uçakla Bursa Merkez Mihraplı Camiinde kılınacak ikindi cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliğinde toprağa verileceği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:
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- Şehidin eşinin evinden genel görüntü
-Şehidin yaşadığı eve bayrak asılması
- Diğer detay görüntüler

1 dakika 37 saniye / 181 MB
Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)

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