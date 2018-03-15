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DHA YURT - Afrin'den kaçış sürüyor (Görüntü Ekiyle Yeniden) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçışı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçışı sürüyor. Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, teröristlerin kontrolündeki köylerde olası çatışma korkusu ve teröristlerin baskılarından kaçan siviller, yine Mehmetçik tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor. Bazı sivillerin yanlarında eşyaların yanı sıra küçükbaş hayvanlarını da alması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Sivillerin görüntüsü
-Araçlarla ilerlemelerinden görüntü
-Kurulan çadırlar
-Genel ve detay

Haber:Burak EMEK/SURİYE, (DHA)

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